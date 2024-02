Banco abre vagas de estágio para Salvador | A TARDE

O Grupo Bradesco Seguros está com inscrições abertas, até o dia 4 de março, para a nova edição de seu Programa de Estágio. Podem participar estudantes que estejam cursando a partir do 2º semestre da graduação (bacharelado e/ou licenciatura) ou 1º semestre do curso de nível tecnólogo.

Os estagiários atuarão em modelo híbrido (2 dias home office e 3 dias presencialmente) em uma das seguintes localidades: Salvador (BA), São Paulo (SP), Barueri (SP), Osasco (SP), São José dos Campos (SP), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ).

Além da bolsa-auxílio, outros benefícios incluem seguro contra acidentes pessoais, auxílio-transporte, day off no dia ou mês de aniversário, cesta de serviços bancários, incentivo à realização de cursos universitários e de idiomas, entre outros.

O Programa conta com vagas para diversas áreas de atuação, são elas: Administrativo, Analytics, Atuarial, Canais Digitais, Comercial, Compras, Comunicação, Contabilidade, Contratos, Controladoria, Controles Internos, Financeiro, Informações Gerenciais, Inovação, Investimentos, Jurídico, Marketing, Operações, Ouvidoria, Planejamento, Produtos, Projetos, Recursos Humanos, Relacionamento, Segurança da Informação e Tecnologia.

Conforme a organização, os selecionados contarão com uma trilha de desenvolvimento composta por integração à cultura organizacional, desenvolvimento de competências corporativas e capacitação em empatia, propósito e colaboração. O programa visa proporcionar aos estagiários uma experiência abrangente, desde a ambientação na empresa até o aprimoramento de habilidades comportamentais e técnicas.