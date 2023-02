Bracell oferece 25 vagas de emprego para Camaçari e Alagoinhas

A Bracell, uma das líderes mundiais do setor de celulose solúvel, está com 25 vagas de emprego abertas para profissionais de diversas áreas de atuação na Bahia. As oportunidades são os níveis médio, técnico e superior. Os selecionados irão trabalhar nas unidades da empresa em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, ou de Alagoinhas, no litoral norte do estado.

As vagas são para quaisquer candidatos, independente da raça, origem, estado civil, idade e gênero. Grace Castro, coordenadora de Aquisição de Talentos da Bracell Bahia, destaca que 2023 será um ano de muito crescimento e oportunidades de trabalho na empresa.

“Nós acreditamos no poder da conexão. Buscamos pessoas que querem fazer a diferença e se sentir desafiadas no seu dia a dia. Nosso ambiente é diverso, dinâmico e cheio de desafios para trabalharmos e aprendermos juntos. Sabemos que o desafio é grande, mas a vontade de fazer dar certo e crescer juntos é ainda maior”, afirma ela.

O período de inscrição varia de acordo com cada vaga. É importante que os interessados se atentem para se inscrever respeitando os prazos. As oportunidades estão disponíveis para consulta no site. Ao acessar a plataforma para visualizar as vagas, há possibilidade de filtrar as opções por área, cidade e nível de instrução.

>> Confiras as vagas por cidade:

Camaçari

• Analista de SIG JR

• Especialista em Processos (Recuperação)

• Comprador PL (Serviços)

• Analista de Suprimentos SR

• Assistente Administrativo

Alagoinhas

• Analista de Relações com Comunidades SR

• Analista de Relações com Comunidades PL

• Analista de Responsabilidade Social PL

• Coordenador de Projetos

• Assistente Administrativo

• Auxiliar de Pesquisa de Campo

• Auxiliar de Manutenção

• Operador de Máquina de Colheita Trainee

• Operador de Máquina de Colheita Trainee

• Operador de Máquina de Colheita II

• Operador de Máquina de Colheita II

• Analista de Qualidade e Monitoramento Florestal Pl

• Analista de Qualidade e Monitoramento Florestal JR

• Analista de Qualidade e Monitoramento Florestal Pl

• Técnico de Qualidade e Monitoramento Florestal

• Técnico de Desenvolvimento Operacional III

• Especialista em Planejamento Florestal

• Extensionista Florestal

• Supervisor de Logística

• Encarregado de Viveiro