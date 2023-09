Bracell prorroga inscrições para Trainee com salário de R$ 7 mil

A Bracell prorrogou as inscrições do Programa de Trainee 2024 até a próxima segunda-feira, 25. São 40 vagas disponíveis na companhia em todo o Brasil, com remuneração de R$ 7.300,00. Na Bahia, as oportunidades são para as cidades de Camaçari, Alagoinhas e Entre Rios.

Podem participar os candidatos que concluíram a graduação a partir de dezembro de 2021 ou que irão realizar colação de grau até dezembro de 2023 e se interessem em atuar nas operações industriais, florestais, logísticas e administrativas.

Entre os requisitos necessários estão habilidade de se comunicar em inglês, disponibilidade para trabalhar 100% presencial e viajar. O programa tem duração de um ano e meio e são aceitos todos os cursos de bacharelado e licenciatura das áreas de exatas e humanas.

As posições disponíveis são para atuação nas localidades de operação da empresa localizadas na Bahia (nas cidades de Camaçari, Alagoinhas e Entre Rios), em São Paulo (Lençóis Paulista, São Paulo e Santos) e no Mato Grosso do Sul (Água Clara).

Segundo a Bracell, os selecionados terão acompanhamento próximo das lideranças, além da oportunidade de participarem de projetos em diferentes áreas da empresa. Cada trainee contará com um plano desenvolvido para aprimorar suas habilidades de modo que, ao final da experiência, esteja preparado para assumir posições estratégicas na companhia. Além disso, todos os aprovados têm acesso a uma lista de benefícios que consideram: Programa de Participação nos Resultados (PPR), seguro de vida, vale-alimentação, plano médico, plano odontológico e plano de Previdência Privada.

“No ano passado, tivemos mais de 9 mil inscritos, com muitos candidatos qualificados e alinhados às estratégias da Bracell. Como a maior e mais sustentável empresa do mundo na produção de celulose solúvel, buscamos jovens que vejam a sustentabilidade como um pilar importante de trabalho, com paixão por inovação, perfil protagonista, dinâmico e empreendedor, além do bom relacionamento interpessoal e habilidades de comunicação”, afirma o gerente de Recrutamento e Seleção da Bracell, Marcela Fagundes Pereira.

O processo seletivo para o Programa de Trainee é 100% online e conta com as seguintes etapas: teste, teste de inglês, dinâmica, painel final virtual, entrevista final e contratação. Os selecionados serão informados na primeira quinzena de dezembro e o início do trabalho será na primeira quinzena de janeiro.

Clique aqui para se inscrever.