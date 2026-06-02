OPORTUNIDADE
BYD abre 116 vagas em Camaçari: saiba como participar da seleção
Gigante chinesa realiza mutirão de contratação nesta quarta-feira
O complexo industrial da BYD em Camaçari, na Bahia, abriu duas frentes de contratação nesta semana. Ao todo, são 116 oportunidades de trabalho, divididas entre um mutirão de inclusão e o programa Jovem Aprendiz.
Mutirão de contratação (100 vagas)
Nesta quarta-feira, 03, a empresa realiza um processo seletivo voltado para pessoas com deficiência. As 100 vagas disponíveis são para as áreas de:
- Produção
- Logística
- Almoxarifado
- Cozinha
As entrevistas presenciais acontecem na Faculdade Anhanguera, em Camaçari. A seleção é realizada em parceria com o SineBahia, responsável pela triagem inicial dos candidatos.
Programa Jovem Aprendiz (16 vagas)
A BYD também oferece 16 vagas para o programa Jovem Aprendiz com foco na Fábrica de Baterias. O prazo para inscrição termina hoje, terça-feira, 02.
- Como se inscrever: pela plataforma Gupy.
- Requisitos: ensino médio em curso ou concluído e conhecimento em pacote Office.
Objetivo: Capacitação para operação na linha de produção, inspeção de qualidade e normas de segurança e meio ambiente.
Expansão da operação na Bahia
A série de contratações integra o plano de crescimento da companhia na Região Metropolitana de Salvador. Na última segunda-feira, 01, a empresa já havia integrado 185 novos colaboradores para as áreas de montagem final.
A expectativa da BYD é que, até o atingimento da plena capacidade operacional, o complexo em Camaçari gere 20 mil empregos diretos e indiretos na região. A empresa mantém um canal contínuo de vagas aberto no portal.