BYD abre 116 vagas em Camaçari: saiba como participar da seleção

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O complexo industrial da BYD em Camaçari, na Bahia, abriu duas frentes de contratação nesta semana. Ao todo, são 116 oportunidades de trabalho, divididas entre um mutirão de inclusão e o programa Jovem Aprendiz.

Mutirão de contratação (100 vagas)

Nesta quarta-feira, 03, a empresa realiza um processo seletivo voltado para pessoas com deficiência. As 100 vagas disponíveis são para as áreas de:

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Produção

Logística

Almoxarifado

Cozinha

As entrevistas presenciais acontecem na Faculdade Anhanguera, em Camaçari. A seleção é realizada em parceria com o SineBahia, responsável pela triagem inicial dos candidatos.

Programa Jovem Aprendiz (16 vagas)

A BYD também oferece 16 vagas para o programa Jovem Aprendiz com foco na Fábrica de Baterias. O prazo para inscrição termina hoje, terça-feira, 02.

Como se inscrever: pela plataforma Gupy.

Requisitos: ensino médio em curso ou concluído e conhecimento em pacote Office.

Objetivo: Capacitação para operação na linha de produção, inspeção de qualidade e normas de segurança e meio ambiente.

Expansão da operação na Bahia

Objetivo da montadora é ter 10 mil funcionários na unidade de Camaçari até o final de 2026 - Foto: Thuane Maria/GOVBA

A série de contratações integra o plano de crescimento da companhia na Região Metropolitana de Salvador. Na última segunda-feira, 01, a empresa já havia integrado 185 novos colaboradores para as áreas de montagem final.

A expectativa da BYD é que, até o atingimento da plena capacidade operacional, o complexo em Camaçari gere 20 mil empregos diretos e indiretos na região. A empresa mantém um canal contínuo de vagas aberto no portal.