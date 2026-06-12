BYD abre novas vagas de emprego na Bahia; veja como se candidatar

O complexo industrial da BYD, localizado em Camaçari, na Bahia, vive uma fase de aceleração estratégica. Como parte do plano para consolidar o polo de produção de veículos eletrificados mais avançado do país, a gigante automotiva deu início a uma nova rodada de contratações focada em fortalecer o seu corpo técnico e de liderança operacional.

A iniciativa faz parte de um projeto de longo prazo que projeta a criação de até 20 mil empregos, entre diretos e indiretos, para a região metropolitana de Salvador.

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Com a fábrica em ritmo de ampliação, a busca por profissionais qualificados tem sido constante, abrangendo especialistas em diversas engenharias, gestão de qualidade e segurança do trabalho.

Compromisso com a inclusão e diversidade no Polo

Posições visam integrar talentos locais em áreas estratégicas - Foto: Divulgação BYD

Para sustentar esse crescimento, a BYD adota pilares de responsabilidade social que vão além da fabricação de veículos. Recentemente, a empresa abriu um lote de oportunidades com perfil inclusivo: vagas exclusivas para profissionais PcD (Pessoas com Deficiência).

As posições visam integrar talentos locais em áreas estratégicas, como a supervisão de produção, análise de processos, análise de qualidade e segurança do trabalho.

A seleção, que segue critérios rigorosos de saúde ocupacional, contempla candidatos com deficiência física (com mobilidade compatível), deficiência auditiva (unilateral ou bilateral, com candidatos oralizados) e deficiência visual (visão monocular ou baixa visão).

Segundo a direção da empresa, essa medida é fundamental para garantir que o complexo industrial seja uma referência não apenas em inovação tecnológica e mobilidade verde, mas também em equidade e transformação socioeconômica para o mercado de trabalho baiano.

Como participar do processo seletivo

Saiba como participar do processo seletivo - Foto: Thuane Maria/GOVBA

A BYD utiliza a plataforma Gupy como canal oficial para a triagem de talentos. Os interessados devem acessar o portal para verificar os requisitos específicos de cada vaga, como graduação em engenharia ou curso técnico especializado, e realizar a candidatura.

Com um processo seletivo contínuo, a expectativa é que novas rodadas de contratação ocorram nos próximos meses, conforme a fábrica avance para a sua capacidade plena de produção.