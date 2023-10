Com salários de R$ 10 mil, PepsiCo abre trainee para pessoas negras | A TARDE

A PepsiCo, empresa multinacional responsável pelas marcas Pepsi e Elma Chips, abriu as inscrições para o seu programa de trainee Next Gen. No total, são 11 vagas destinadas a pessoas autodeclaradas pretas e pardas, conforme classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O salário é de R$ 10 mil, além de benefícios, como vale refeição, Programa de Educação Continuada, e acesso a plataformas de idiomas e treinamentos.

As inscrições vão até o dia 9 de outubro pela Cia de Talentos e estudantes de todos os cursos podem se candidatar, independentemente da área de formação, idade ou domínio de outras línguas, contanto que tenham a partir de dois anos de formação, experiência profissional e flexibilidade para mobilidade para residir em outros estados, já que os aprovados participarão de imersões em várias regiões do país. Os selecionados trabalharão nas áreas de Operações, Vendas, Recursos Humanos, Marketing e Finanças por um ano e meio.

“Para esse ciclo, temos orgulho em reforçar o nosso compromisso com a diversidade, equidade e inclusão, trazendo pela primeira vez na PepsiCo um programa com vagas 100% afirmativas para pessoas pretas e pardas. Essa iniciativa está alinhada ao objetivo da companhia de atingir 30% de lideranças negras até 2025, além de integrar nossos compromissos públicos no pilar racial”, afirma Fabio Barbagli, vice-presidente de recursos humanos da PepsiCo Brasil.

O processo seletivo será todo on-line, com exceção da etapa final, o “Dare To Do More” (Ouse Fazer Mais, em tradução literal), que consiste em um desafio internacional da PepsiCo, relacionado à agenda ESG da companhia.

A previsão de início dos aprovados é dezembro de 2023.