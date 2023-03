Confira vagas de emprego do SIMM para esta segunda

O SIMM está com vagas de emprego para esta segunda-feira, 6. O agendamento é feito a partir das 17h30 pelo site. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número 3202-2005 (veja as vagas abaixo).

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, presencialmente ou remotamente, via WhatsApp. A escolha acontece no momento do agendamento. Para as vagas que exigem experiência deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Vagas:

Gerente de Loja

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Vendedor interno

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável conhecimento em peças de refrigeração.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Mecânico de Veículos

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Auxiliar Administrativo (VAGA DE ESTÁGIO)

Ensino superior em Administração (estar cursando a partir do 3º semestre a noite), sem experiência

Bolsa: 630,75 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Classe (VAGA DE ESTÁGIO)

Ensino superior em Pedagogia (estar cursando a partir do 3º semestre a noite), sem experiência Bolsa: 630,75 + benefícios

1 Vaga

Cozinheiro de Restaurante

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado com buffet a quilo.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Churrasqueiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Ajudante de gasista

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter CNH A e Moto.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Meio Oficial de duteiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.400,00 + benefícios

10 Vagas

Aplicador de isolante térmico

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário R$1.900,00 + benefícios

10 Vagas

Cozinheiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Operador de monitoramento (CFTV)

Ensino médio completo, 6 meses experiência recente, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja, fácil acesso aos bairros de Salvador, curso na área

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Técnico em Segurança do Trabalho

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter curso na área

Salário R$1.800,00 + benefícios

1 Vaga

Mecânico de Caminhão III

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: disponibilidade para viajar e trabalhar tarde/ noite, desejável curso na área

Salário R$2.056,53 + benefícios

2 Vagas

Pizzaiolo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar a noite

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Caseiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar e residir em Vilas de Abrantes

Salário R$1302,00

1 Vaga

Técnico em eletrotécnica

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento em sistemas de CFTV, Comandos elétricos e redes, ter curso técnico em Eletrotécnica ou Mecatrônica, CNH A e possuir Moto.

Salário R$1.506,00 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

Salário R$1.302,00 + benefícios

1 Vaga