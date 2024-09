Construtora oferece 60 vagas de emprego em Salvador e RMS - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

A Construtora Tenda está com oportunidades abertas nas áreas da construção civil. Ao todo, são 60 vagas para atuação em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.

Leia também:

>> Quase 40% dos lançamentos no 3º trimestre de 2023 foram na RMS

>> Novo Minha Casa Minha Vida impulsiona mercado imobiliário no país

As oportunidades são voltadas para trabalhadores e residentes da região e incluem os seguintes cargos de Pedreiro; Ajudante de obra; Montador; Ceramistas; Montador de forma; Pintor; Ajudante de montagem; Eletricista e Carpinteiro.



Além do salário, a construtora fornece benefícios como vale-transporte, vale-alimentação e convênio farmácia. Interessados devem entrar em contato através do e-mail [email protected] ou através do telefone (71) 98820-7517.