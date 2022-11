Copa impulsiona lucro de bares e restaurantes baianos em até 40%

Mesmo sendo realizada longe do Brasil, a Copa do Mundo vai impactar o comércio no país, sobretudo na Bahia. De acordo com a Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação do Estado da Bahia ( FeBHA), o evento esportivo que tem início em 20 de novembro e será realizado este ano no Catar, vai alavancar o faturamento de bares e restaurantes baianos em até 40% em comparação com dias sem jogos.

Ainda de acordo com a projeção, a circulação de pessoas nos estabelecimentos voltados para alimentação fora do lar pode aumentar até 50% em dias de jogos da seleção brasileira. Nesse contexto, atentos ao possível fomento no setor, empreendedores do ramo da bebida e culinária já começaram a se preparar para conseguir bons resultados econômicos com o calendário da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

Segundo o presidente da FeBha, Silvio Pessoa, o estado da Bahia conta com mais de 50 mil bares e restaurantes – sem contar os MEIs (Microempreendedores Individuais) –, que podem conquistar uma melhora nas finanças com a Copa. Para isso, ele diz que “é necessário se organizar, principalmente porque estamos nos aproximando do verão, época que já começa a faltar cerveja”.

Com a expectativa alta para o período, quem já iniciou os preparativos para receber os apaixonados por futebol na casa foi o proprietário do Marreco Boteco, localizado na Pituba, Guilherme Queiroz, 28. “Já contamos com algumas ativações de marcas no nosso espaço e vamos trazer novos pratos, além das próprias transmissões ao vivo de todos os jogos. Pretendemos ter um crescimento exponencial de faturamento durante toda a Copa aqui no Marreco”, explica o empresário.

As ações em prol de tornar o Marreco o point para as pessoas que desejam ficar sintonizadas com a competição não param por aí. De acordo com Guilherme, o padrão de qualidade do estabelecimento vai ser elevado por meio de benefícios exclusivos que serão disponibilizados para os clientes. No combo para fidelizar e chamar atenção dos consumidores, entram a possibilidade de curtir o happy hour e ações nas mídias sociais.

“Para articulações no mundo digital, estamos contando com uma agência de Marketing, que é responsável por toda a nossa comunicação. Iremos ativar a nossa comunicação nas redes antes mesmo da copa começar, para que as pessoas já se conectem com a gente e saibam que, no Marreco, o clima da Copa do Mundo é garantido”, diz Guilherme.

Outro empreendimento que está se preparando para a Copa é o Bar Resenha, na Pituba. No estabelecimento, segundo o sócio-proprietário Bruno Costa, investir em eventos esportivos já é uma ação comum. A casa é sempre preparada para jogos de diversos esportes, como futebol, basquete e até futebol americano. Nesse cenário, a maior competição organizada pela Fifa não podia ficar de fora do radar do Resenha.

“Vamos focar o mês de novembro todo e parte de dezembro em realização nas ações em prol da Copa do Mundo. Estamos esperando pelos jogos há muito tempo. A nossa expectativa é que o Bar da Resenha se torne um polo para quem deseja assistir as partidas, tanto as do Brasil como de outras seleções”, esclarece Bruno.

O Resenha, que conta com mais quatro sócios – Gustavo Barreto, Rafael Ribeiro, Rudá Galvão e Ticiana Amorim – tem expectativa de dobrar as vendas na época da Copa em relação aos meses passados. A perspectiva para o período é boa a nível do bar abrir mais vezes durante o calendário farto de partidas futebolísticas

Até nas segundas e terças-feiras, dias que o empreendimento não abre, o Resenha vai funcionar. Contudo, para que a boa projeção se concretize, Bruno explica que não se pode ficar de braços cruzados, é necessário pôr a mão na massa. Então, é aí que entram as ações.

“Estamos alugando um telão de led de alta qualidade, de 3 m2, que vai possibilitar a todas as pessoas que estarão presentes no bar uma boa experiência. Elas poderão assistir aos jogos em alta definição e qualidade da imagem. Além disso, estamos com parceria com algumas cervejarias em prol de trazer muitas promoções durante as partidas. Também vamos fazer uma força tarefa para decorar o bar com as cores da bandeira do Brasil”, ressalta Bruno.

Drinks temáticos

Ainda como iniciativa para a Copa, o Resenha vai investir em drinks temáticos e em álbuns de figurinhas que, ao serem preenchidos no bar, vão render prêmios ao consumidor. Quem também está cheia de ideias para aplicar no restaurante Roma Negra, no Pelourinho, no período dos jogos é a empresária e proprietária Mônica Tavares.

Ansiosa desde que foi anunciada que a Copa, de fato, aconteceria este ano, a empreendedora do ramo alimentício acredita que “esse grande evento trará para nosso segmento as vendas que ficaram contidas durante boa parte do ano, temos certeza que o impacto vai ser muito positivo na nossa economia”.

A expectativa é que o Roma Negra consiga movimentar o caixa 100% acima da média deste ano em comparação com o mesmo período do ano anterior. “As vendas devem crescer em até 200%. Obviamente, isso não se deve apenas à tão esperada Copa, mas também por conta de outros fatores positivos, como, por exemplo, operar os estabelecimentos sem as restrições trazidas pela Covid-19. Desse modo, teremos uma maior circulação de turistas nessa época”, pondera Mônica.

Para deixar o ambiente do restaurante mais atrativo quantos os jogos começarem, a empresária está apostando as fichas na decoração, petiscos nacionais e internacionais e brindes.

“Sabemos que as cores da bandeira são um bom chamariz para os mais empolgados com a possível conquista do hexa pelo Brasil. Além disso, no nosso restaurante, vai ser possível encontrar pratos típicos dos times adversários. No Roma Negra, os clientes também poderão usufruir de um retroprojetor nos dois salões para garantir a festa”, diz Mônica.

Decoração e cardápio

Organizar a casa, buscar oferecer um atendimento de alta qualidade e ações que passem a “energia” da Copa do Mundo nos estabelecimentos são medidas essenciais para atrair quem não pode ver os jogos ao vivo no Catar. É o que explica o gerente do Sebrae em Santo Antônio de Jesus, Carlos Henrique Oliveira.

De acordo com o especialista, por ser um momento em que o faturamento tende a aumentar, a gestão é o “prato principal” dos bares e restaurantes baianos. Ela deve ser preparada em prol do período dos jogos e também para depois dele. Fora isso, ele instrui apostar na tematização do ambiente e em outras iniciativas:

“Recomendo que todo empreendimento comece a trabalhar a decoração, o cardápio e busque ter uma organização parceira no setor de cerveja em prol de não achar o produto faltar. Além disso, é importante treinar os garçons e precificar de forma justa o que é comercializado nos estabelecimentos”, instrui Carlos Henrique.

O especialista chama atenção para um erro gravíssimo. Na época da copa, ele diz que os bares e restaurantes não podem deixar de se programar para abrir. Segundo Carlos Henrique, deixar o estabelecimento fechado só acarretará prejuízos para os donos. “Seria o maior crime para o empreendedor dono de bar e restaurante. Ele deixaria de movimentar a economia e também o empreendimento", diz.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló