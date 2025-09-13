Menu
PROFISSÕES DO FUTUTO

Descubra as 5 habilidades que serão exigidas pelas profissões até 2030

Até 2030, novas carreiras devem ganhar espaço, enquanto outras precisarão se reinventar

Redação

Por Redação

13/09/2025 - 19:24 h
O mercado de trabalho tem acompanhado as grandes transformações impulsionadas pela tecnologia
O mercado de trabalho tem acompanhado as grandes transformações impulsionadas pela tecnologia

O mercado de trabalho tem acompanhado as grandes transformações impulsionadas pela tecnologia e pelas mudanças sociais. Até 2030, novas carreiras devem ganhar espaço, enquanto outras precisarão se reinventar.

Com isso, habilidades também precisam se adaptar bem a essas transformações, como a adaptabilidade e a requalificação que serão competências essenciais para os profissionais do futuro

De acordo com Patrícia Nogueira, especialista em Tecnologia da Informação, áreas ligadas à inteligência artificial, análise de dados e segurança digital despontam como as mais promissoras.

“Vivemos uma era em que os dados se tornaram o principal ativo das empresas. Profissionais capazes de interpretar informações e aplicá-las estrategicamente terão vantagem competitiva. Além disso, setores como cibersegurança e programação praticamente garantem empregabilidade nos próximos anos”, afirma, em entrevista ao site “Conecta Piauí”.

No campo da Administração, a exigência será por inovação e novas habilidades de liderança. Para o professor e administrador Fábio Carvalho, gestores precisarão ir além da técnica. “Não será suficiente entender apenas de números ou planilhas. O administrador do futuro deve unir visão crítica, liderança humanizada e capacidade de tomar decisões em cenários complexos”, destaca.

Na Comunicação, a versatilidade será decisiva. A publicitária Susyanne Oliveira ressalta que criatividade e tecnologia devem caminhar juntas. “O profissional precisa integrar habilidades, usando ferramentas digitais para agilizar processos, mas sem terceirizar a essência criativa do trabalho”, aponta.

A conclusão dos especialistas converge para um ponto: a requalificação será palavra de ordem. A formação continuada e a disposição para aprender ao longo da vida determinarão quem conseguirá se manter relevante.

*Com informações do ICL Notícas

carreira emprego habilidades profissões do futuro tecnologia

