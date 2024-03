Empreendedores ampliam renda em até 70% com as vendas de ovo de Páscoa | A TARDE

Para além das crenças e significados, quando se trata da Páscoa, há quem passe o ano todo no aguardo para desfrutar dos ovos de chocolate. Quem sai ganhando são confeiteiros e empreendedores do ramo da gastronomia, no geral, que introduzem a sobremesa tradicional da Páscoa no cardápio e conseguem ampliar em até 70% as vendas.



Gabriel Tavares (@gabrieltavaresdoces) iniciou a sua jornada com os doces durante a época de “maior felicidade para os confeiteiros” – a Páscoa – há três anos. Hoje, durante o resto do ano, Gabriel trabalha com a produção de brigadeiros, mas aguarda ansiosamente a chegada do período de Páscoa, quando tem um acréscimo de 40% nas vendas. “A felicidade do confeiteiro é a Páscoa e o Natal, épocas em que ganhamos mais dinheiro. É bem rentável, todo mundo fica em busca dos ovos de colher para presentear alguém”, pontua.



Proprietária da Le Dolce (@ledolcedoceria) há seis anos, o pontapé inicial de Isis Cedraz também aconteceu a partir da produção de ovos de Páscoa. Para a confeiteira, que trabalha com foco em datas festivas, o período corresponde a quase 50% do seu faturamento anual. Comparado ao Natal, Dia dos Namorados, Dia das Mães e Dia dos Pais, o acréscimo nas vendas com a Páscoa é de 400%. “É a melhor época, com toda certeza, é a de maior fluxo de pedidos e também de faturamento”, destaca.



Confeiteiro há quase 10 anos, Enos Silva (@doceria_.silva) produz desde os doces mais finos para casamentos aos brigadeiros simples. Com a proximidade da Páscoa, a expectativa é sempre de um aumento de 50% a 70% nas vendas, garante. “O auge mesmo é no dia da Páscoa, aí sim tem uma grande procura e vira uma loucura”, afirma.



Quanto mais próximo do dia da Páscoa – que, este ano, acontecerá no dia 31 de março – mais intensa a procura por ovos de chocolate de todos os tamanhos, recheios e formas. Para os confeiteiros, as maiores vendas acontecem durante a semana e, principalmente, no dia da Páscoa. Apesar disso, os preparativos para a alta demanda de pedidos começam logo depois do Carnaval, através da publicações de fotos nas redes sociais e divulgação de cardápios.



A antecedência nas estratégias de vendas é uma decisão interessante para os empreendedores que pretendem alavancar as vendas na Páscoa, destaca Fabrício Barreto, gestor de território do Sebrae. “É claro que a divulgação massante não precisa acontecer com tanta antecedência porque o cliente esquece, mas as estratégias para criar expectativa nos clientes são muito interessantes. Além do marketing, também tem a logística, a compra de insumos, ainda mais que tende a aumentar o valor”, reforça.



Ingredientes da terra



Adriana Sciarretta, instrutora de gastronomia do Senac, atesta: junto ao Natal, a Páscoa é o melhor período de vendas para os confeiteiros. A especialista ministra cursos sobre produção de ovos do Páscoa, decorações e vendas durante o período. Segundo Adriana, o perfil de público varia entre pessoas que já conhecem as técnicas e estão em busca de atualizações e as que querem aprender do zero para tirar uma renda extra. Ela conta que com R$ 200 é possível começar.

Para sair na frente da concorrência e oferecer novidades aos clientes, a instrutora aconselha empreendedores a investirem em ingredientes brasileiros. “Vemos muitos sabores tradicionais, sempre os mesmos, como Nutella, recheio de brownie. Mas por que não apostar em ingredientes da nossa terra e da nossa estação, como umbu, maracujá, banana, cupuaçu”, frisa.



Além disso, investir em sobremesas para pessoas com restrições alimentares, como intolerância à lactose ou glúten, é uma estratégia de inclusão que pode levar ao aumento da receita. Introduzir outros produtos no tema da Páscoa, como brigadeiros, brownies e bolos, também são decisões inteligentes para os confeiteiros.

“Por exemplo, se a pessoa faz bolo por encomenda, já coloca com decorações de Páscoa com chocolates ou transforma o campeão de vendas de bolos em recheio de ovo de Páscoa. O mesmo para brownies e brigadeiros”, pontua Adriana.

A estratégia é colocada em prática por Isis, que produz uma sessão exclusiva de ‘lembrancinhas’ para os que optam por outras sobremesas que não os ovos de chocolate. “Para quem deseja fugir do ovo de Páscoa tradicional ou presentear alguém com um item mais em conta, faço caixas decoradas com brigadeiro, brownies. No ano passado, tive um mini tablete de chocolate com ovomaltine que custava R$ 4. Foram quase 200 unidades vendidas”.

Fabricio chama atenção para a preocupação com as embalagens, já que, antes de qualquer coisa, os ovos de Páscoa são, em sua maioria, adquiridos para presentear. Ademais, montar kits temáticos são estratégias para elevar os valores das vendas.

