Empresas juniores têm produtos e serviços mais acessíveis para pequenos negócios

- Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

“A equipe é excelente e de uma presteza extraordinária. Atende prontamente às demandas e está sempre disponível para o que for necessário”. O comentário do consultor de sistemas Denis Oliveira, que contratou um serviço de proteção jurídica da marca de seu negócio, poderia destinar-se a uma grande empresa consolidada no mercado. É direcionado, no entanto, à ADV Junior, uma das mais de 1.500 empresas juniores do Brasil, formada por 30 estudantes da Faculdade de Direito da Ufba, em Salvador. Com 17 anos de existência, a ADV Junior oferece registro de marca e patente, elaboração e revisão de contratos e relacionamento com cartórios, entre outros serviços, tendo como clientes, principalmente micro e pequenos negócios.

“O diferencial das empresas juniores, organizações sem fins lucrativos que proporcionam uma educação prática aos universitários, é justamente tornar produtos e serviços de qualidade mais acessíveis para esses perfis de empreendedores”, afirma Elias Gabriel, presidente executivo da Brasil Júnior. Todo o dinheiro obtido com os projetos para os clientes é reinvestido na própria empresa júnior, que oferece formação empreendedora aos estudantes.

“Para além do custo-benefício, os empreendedores que nos contratam podem contar com o suporte técnico do ecossistema universitário, já que cada empresa júnior é supervisionada por um professor tutor. E os alunos estão dispostos a atender e executar projetos da melhor maneira possível, porque entendem que esse atendimento é um diferencial na sua própria formação”, acrescenta Gabriel.

Como diz Gabriela Silva, diretora de relações externas da ADV Junior, “os membros de empresas juniores têm a missão de trabalhar com excelência”. “Especialmente no setor jurídico e em áreas de engenharia, as empresas juniores oferecem serviços que muitas vezes são inacessíveis de outra forma para os micro empreendedores”. Ela conta que, além dos micro e pequenos empreendedores, grandes empresas também acreditam no que eles podem oferecer ao mercado. Ambev e o Grupo Boticário são algumas das que já terceirizaram seus serviços.

João Antonio Batista, que contratou a ADV Junior para implantar a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) em sua empresa, ficou mais do que satisfeito com o atendimento. “O serviço foi excelente. Toda a minha equipe notou a eficácia nas reuniões. Destaco a capacidade e profissionalismo da equipe que nos ajudou nisso”, relata. Depois da primeira experiência como cliente, ele contratou também uma consultoria para melhorar o estatuto social de seu negócio.

Quem também se destaca no cenário baiano é a Projecta, empresa júnior de arquitetura da Ufba, fundada há 15 anos e que conta, atualmente, com 30 membros. Eles realizam projetos de arquitetura, paisagismo e fazem consultoria, atuando, principalmente, com arquitetura social e atendendo às classes C e D. “Somos mentes jovens no mercado, muito ligadas às inovações e com maior flexibilidade para o cliente do que empresas de mercado. Eles se sentem muito seguros, porque há muita comunicação durante cada etapa do projeto”, conta Aline Silva, diretora da Projecta. Ela lembra que uma das obras que mais lhe marcaram aconteceu no ano passado, quando reformaram o espaço de uma mãe e um filho. “Eles desejavam há muito tempo realizar a obra, mas o dinheiro sempre era curto”.

Portfólio e tutor

Para Fabrício Barreto, especialista em pequenos negócios do Sebrae Bahia, além da garantia de uma instituição de ensino para validar o serviço ou projeto e da mão de obra com muita disposição, contratar uma empresa júnior significa fomentar a cultura empreendedora no país e contribuir com a formação técnica desses jovens. Ele ressalta, contudo, que não se pode exigir mais do que o que os estudantes podem oferecer.

“O empreendedor deve conhecer bem o portfólio da empresa júnior que deseja contratar e avaliar se ela tem o perfil do que ele procura. Antes de fechar o contrato, é interessante conversar com o professor tutor responsável pela organização”, orienta. O especialista recomenda que, nos casos de serviços mais complexos, os micro e pequenos empreendedores busquem profissionais ou empresas mais especializadas no mercado. “Na maioria dos casos, no entanto, você consegue produtos e serviços que são prestados com grande qualidade e em condições bem mais interessantes do que nas empresas privadas”, garante.