Fortalecer as finanças da empresa é o primeiro passo para Ano Novo

Silvinei Toffanin, especialista em gestão e contabilidade e sócio e diretor da Direto Group. - Foto: Divulgação

Fortalecer as finanças e garantir o crescimento sustentável da empresa é o primeiro passo para um próspero Ano Novo nos negócios, e um bom planejamento financeiro é essencial para alcançar esses objetivos, permitindo que decisões estratégicas sejam tomadas com base em dados claros e projeções realistas. Revisar as metas, organizar o fluxo de caixa e estabelecer um orçamento detalhado são passos fundamentais para começar 2025 com o pé direito. Essa organização deve começar, no entanto, ainda no final do ano.

“Nesse período, os negócios de alguns setores têm aumento de receita, outros, redução. É preciso considerar o pagamento de 13º salário e seus encargos, além de fazer o planejamento de férias dos funcionários e do próprio empreendedor, se for o caso”, orienta Fabricio Barreto, gestor de atendimento do Sebrae Bahia.

Além de utilizar ferramentas de fluxo de caixa para enxergar as despesas e lucros ao longo dos meses, Barreto explica que também é importante analisar o calendário do ano vindouro, para conferir quando haverá feriados e quantos serão os dias úteis, avaliando como isso impactará o negócio e, assim, se planejar.

“É fundamental separar as finanças pessoais das empresariais, evitar erros como a ausência de controle de fluxo de caixa ou uma precificação incorreta, e acompanhar o estoque e as operações da empresa”, lembra Cleber Genero, vice-presidente de pequenas e médias empresas da Serasa Experian. Ele ressalta que o orçamento anual deve ser o mais detalhado possível, traduzindo metas em números, para que o empreendedor possa monitorar os resultados ao longo do tempo, ajustando as estratégias quando necessário. Também é importante se preparar para diferentes cenários, simulando alternativas otimistas e pessimistas e, assim, estar pronto para desafios ou oportunidades na empresa.

Cleber Genero, vice presidente de pequenas e médias empresas da Serasa Experian. | Foto: Divulgação

Silvinei Toffanin, especialista em gestão e contabilidade e sócio e diretor da Direto Group, ensina que um bom plano financeiro deve estar alinhado à visão de longo prazo, avaliando cenários econômicos - como inflação, juros e PIB - e possíveis riscos de liquidez. Isso é especialmente importante nos últimos meses, quando os empreendedores devem criar projeções financeiras realistas para prever riscos e oportunidades no início do ano. “É um bom momento para reduzir estoques parados, evitar excessos e priorizar produtos com maior margem de lucro para aumentar o capital disponível. Também é interessante destinar parte dos lucros para um fundo de emergência, garantindo uma reserva de capital de giro para períodos de baixa receita”, recomenda.

Adeus às dívidas

Para quem vai começar o ano com dívidas na empresa, o primeiro passo para recuperara saúde financeira do negócio é analisar a situação, identificando passivos, receitas e despesas, além dos pontos fortes e fracos do empreendimento. “Use ferramentas como a análise SWOT para mapear oportunidades e ameaças no mercado. Com isso em mãos, defina metas realistas e crie um plano de ação, garantindo que todas as áreas da empresa estejam alinhadas com os objetivos estratégicos”, orienta Cleber Genero.

Fabricio Barreto, do Sebrae Bahia, acrescenta que é preciso olhar para o balanço sazonal do negócio e responder: em quais meses o faturamento foi maior? Quando o movimento é mais fraco? “O empreendedor deve definir metas de pagamento de dívidas, conversar com fornecedores e bancos para negociar o passivo e não permitir que ele aumente. Não se pode trabalhar com cheque especial como moeda rotativa, pois as taxas de juros estão entre 8% e 10%”, diz.

O momento é de apertar os cintos e ajustar despesas ao necessário, adaptando o orçamento à capacidade de pagamento da empresa. Programas como o Limpa Nome, da Serasa, oferecem condições especiais para renegociar e regularizar pendências financeiras com diversos parceiros. Para traçar um caminho sólido, Genero recomenda estabelecer metas SMART — específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais — que orientem o planejamento estratégico.

“Monitore o fluxo de caixa com frequência e, caso necessário, ajuste o plano para manter os objetivos no rumo certo. Por fim, fique atento ao CNPJ da sua empresa, reduzindo riscos de fraudes e facilitando a contratação de crédito. Em caso de falta no fluxo de caixa busque as melhores alternativas de crédito”, orienta o especialista, ressaltando a importância de conhecer a diferença das taxas de juros entre as opções disponíveis no mercado e escolher a melhor. Com organização, ferramentas adequadas e estratégias bem definidas, é possível recuperar e manter a saúde financeira donegócio.