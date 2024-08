Jornada do cliente deve ser o foco de quem investe em e-commerce, diz especialista

Raphael (à direita) foi um dos palestrantes do evento - Foto: Divulgação

Investir nos melhores canais digitais e se preocupar com a jornada do cliente, desde a busca na internet até a permanência na página do negócio, são os principais desafios para importadores, distribuidores e lojistas que estão no mundo do e-commerce.

A orientação é do especialista em CRO (Otimização da Taxa de Conversão, uma das principais tendências do Marketing Digital) Raphael Oliveira, que também é CEO da Box Martech e Head de CRO e E-commerce do grupo Duo&Co, além de ser um entusiasta do e-commerce no Brasil.

Raphael foi um dos palestrantes da ABCasa Fair, considerada a maior feira de negócios B2B de decoração da América Latina, que acontece até sábado, 17, no Expo Center Norte, na cidade de São Paulo. Durante o evento, lojistas e distribuidores do setor em todo o país têm acesso a importadores e marcas de decoração, papelaria, flores, festas, utilidades domésticas e têxtil, além de uma programação de palestras, rodadas de negócios e relacionamento.

Durante a participação nesta quarta-feira, 14, Raphael Oliveira destacou quais são os principais canais para o uso do marketing digital atualmente. “A gente tem o Meta Ads, que são os anúncios dentro das redes sociais do Meta, do Instagram, do Facebook; temos também o Google Ads, que são os anúncios dentro do Google e dentro deles há diversos modos, como rede de busca, display, enfim, diversos canais que se pode trabalhar”, detalha.

O especialista explica que ter um site completo sobre o negócio ainda é a melhor ferramenta para ser encontrado pelo possível cliente, a partir do posicionamento no ranking do Google.

“O principal canal de busca ainda é o Google. Por isso, a importância de ter um site, o e-commerce, porque o Google te ranqueia melhor. Isso ajuda muito na busca orgânica. A pessoa vai lá procurar ‘casa e decoração’ no Google, e vai aparecer o quê? Um site”.

Em tempos de redes sociais em alta, Raphael também enfatiza a importância das empresas de e-commerce estarem antenadas e utilizarem as redes a favor do negócio. “Nós precisamos ter, cada dia mais, uma rede social atualizada, focada em mostrar portfólio, com fotos de qualidade e com descrições ali, que fiquem bem claras para o consumidor final”, conclui.