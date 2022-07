Moura Dubeux lança 3º empreendimento da linha Beach Class em Salvador

A incorporadora Moura Dubeux lançou, nesta sexta-feira, 29, o 3º empreendimento da linha Beach Class em Salvador, desta vez no bairro de Jaguaribe. Será o décimo empreendimento simultâneo em construção da Moura Dubeux na capital baiana.



Os apartamentos serão localizados em frente à praia de Jaguaribe, na Rua Desembargador Lafayette Velloso, com quarto e sala de 40 m², apartamentos de 2 quartos de 64 a 76 m² e unidades especiais de 97 a 110 m² com 2 quartos e terraço.

O empreendimento terá piscina com borda infinita com vista para o mar, salão de festas gourmet com ambiente interno e externo, lounge externo, gourmet externo, parque infantil, coliving/coworking, grab and go, academia, Pet wash e pet place, lavanderia, mini market, bicicletário, sala de delivery e guarderia (para organização de pranchas de surf).

“Vale ressaltar que todos os apartamentos já serão entregues com piso em todos os ambientes. É um local ideal para quem quer morar perto do mar ou para quem quer investir sendo uma opção que traz sempre bons retornos”, diz Fernando Amorim, diretor regional da Moura Dubeux.



Segurança, sustentabilidade e comodidade

O empreendimento terá fechadura eletrônica em todos os apartamentos, guarita blindada, 10 carregadores para carro elétrico, Infraestrutura para automação de serviço das áreas comuns como controle de acesso, CFTV e WI-FI, IPTU Verde com selo Ouro.



Por ser projetado para moradia ou locação, o Beach Class Jaguaribe oferece também serviços de administradora parceira. O investidor pode contar com soluções de comodidade para o dia a dia como limpeza e manutenção do imóvel, entrega e recebimento de chaves, vistoria na entrada e saída, precificação inteligente e gestão transparente.