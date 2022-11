MP abre vagas de estágio em Direito em Simões Filho, Candeias e outras

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) abriu inscrições para 16 vagas de estágio em Direito na sede da Promotoria Regional de Simões Filho e nas Promotorias de Santo Amaro, Candeias, São Sebastião do Passé, São Francisco do Conde e Terra Nova.

As inscrições seguirão abertas até o dia 10 de novembro e podem ser feitas presencialmente, nas sedes das Promotorias, ou através do e-mail [email protected] A taxa para se inscrever é de R$ 55. O processo tem o preenchimento de 14 vagas para ingresso imediato e duas para cadastro reserva.

Para a promotoria de Simões Filho, são três vagas. Já em Santo Amaro, São Sebastião do Passé e São Francisco do Conde, há duas vagas cada. Em Candeias, seis, e em Terra Nova, uma vaga.

Os interessados em participar do processo seletivo deverá estar matriculado, no mínimo, no semestre correspondente à metade do curso de bacharelado em Direito em uma das Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo Ministério da Educação.

A prova será realizada no sábado, 19 de novembro, às 8h, no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) do Ministério Público, localizado na Rua Rua Pedro Américo, nº 13, Jardim Baiano/Nazaré, Salvador/BA.

Do total de vagas, 10% são reservadas às pessoas com deficiência e 30% aos candidatos negros. A prova terá duração de 3h. Para realizar a inscrição, os candidatos deverão apresentar uma fotocópia do documento de identidade; uma foto 3x4 recente e o comprovante de pagamento da taxa. Mais informações estão disponíveis no edital.