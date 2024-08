Negócios de diferentes segmentos ampliam oferta para atrair novos públicos

Tapecouro comercializa produtos sob encomenda - Foto: Divulgação / A TARDE

Quando se fala sobre o setor de casa e decoração, muitas pessoas podem imaginar produtos que tenham a ver somente com móveis e itens essenciais que preencham um lar. Mas diferentes marcas podem incrementar o ambiente, dando toques modernos e práticos, a depender da necessidade do cliente.

A diversidade de segmentos esteve presente na edição de agosto da ABCasa Fair, maior feira de decoração B2B da América Latina, que aconteceu de quarta-feira, 14, a sábado, 17, em São Paulo: luminárias, objetos em pelúcia, personalizados, artigos religiosos, itens de plástico e produtos relacionados a Natal e Páscoa.

Há também aqueles que são adaptados ao que o cliente precisa, a exemplo dos tapetes produzidos pela fábrica paulista Tapecouro. A marca comercializa produtos em couro legítimo e também é uma das maiores importadoras de tapetes sintéticos do país.

“Uma das coisas que mais se destacam hoje é a personalização. O cliente pode fazer o tapete do jeito que quiser em relação ao modelo, cores e medida. Temos as paletas de cores naturais, que são as do couro, e também as tingidas. É um material 100% natural, então se for uma cor nova, a gente faz uma análise sobre a possibilidade de criar aquela cor”, explica a consultora de vendas para o Norte-Nordeste, Fabiana Freiria.

Sobre os projetos de maior destaque para a marca, Fabiana cita três recentes. “Fizemos um para o estúdio novo do programa Mais Você, de Ana Maria Braga, e também para o reality da TV Globo que estreou nesta semana, Estrela da Casa. Temos também uma parceria com a TV Record, para o reality A Fazenda”.

Flores duradouras

Ainda no segmento de decoração, mas não só para residências, estão as flores artificiais. Uma das marcas é a importadora Flor de Seda, que está no mercado há mais de 18 anos. A proprietária, Leiliane Andrade, apresenta quais os principais produtos da empresa.

“Nós trazemos o que é mais natural possível no mercado das flores artificiais de alto padrão. O nosso forte são plantas e árvores artificiais, e focamos muito na parte verde. O que a gente mais vende são as árvores, e o nosso campeão de vendas é o Ficus Lyrata, que está em alta principalmente nas decorações de shoppings e hotéis”, revela.

Leiliane destaca profissionalização do segmento de flores artificiais | Foto: Divulgação / A TARDE

Leiliane enfatiza que o segmento de flores artificiais teve que se especializar e melhorar a qualidade dos produtos ao longo dos anos, em função da demanda e das exigências dos clientes.



“Quando nós começamos, já estava em alta a questão da qualidade, porque quando a gente ouvia falar em flor artificial, já lembrava daquele plastiquinho, principalmente das flores de cemitério. Hoje, a gente trabalha com flores e árvores realistas de alto padrão, porque o público se tornou mais exigente, querendo algo o mais natural possível, Então o mercado de flores e artigos permanentes começou a progredir nesse segmento”.

Fragrâncias importadas

Para os clientes esotéricos, uma boa pedida é perfumar, purificar e atrair boas energias para a casa por meio dos incensos. A importadora baiana Guda, do casal Leonardo Menezes e Fernanda Carneiro, está no mercado desde 2001. A marca, que inicialmente era uma distribuidora, passou a importar os incensos diretamente da Índia e hoje trabalha com quatro marcas.

Leonardo explica que a mudança aconteceu em 2016 e, desde então, o foco da empresa passou a ser outro. “Nós continuamos atendendo os lojistas diretamente, mas o nosso maior foco hoje é vender para os distribuidores. A gente importa da Índia, vende para os distribuidores e eles é que vendem para o lojista”.

Fernanda e Leonardo passaram a importar incensos diretamente da Índia | Foto: Divulgação / A TARDE

O empresário destaca que a experiência na área possibilita que eles já saibam quais são as fragrâncias de maior sucesso e, consequentemente, mais vendidas. “A gente procura direcionar nossos dentro daqueles itens de maior preferência dos clientes, que são, por exemplo, canela, alfazema, arruda, rosa branca, rosa vermelha e lavanda, incensos que têm um giro muito alto. Mas existem mais de 100 fragrâncias. O nosso mercado tem uma peculiaridade que, embora existam os carros-chefes, é necessário que a gente tenha mesmo uma variedade. Na hora que o cliente chega na loja, ele quer ter novidade ao alcance”, conclui.