Negócios que aceitam cartões elevam as vendas em até 30%

Alaine Santos e Andreia Santos, irmãs e sócias da Insight Fashion, loja de bolsas feitas com fibras naturais - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Felipe Araújo vende amendoins há 20 anos. No bairro do Rio Vermelho, em Salvador, onde ele costuma circular, é famoso o Amendoim de Lipy, sua marca. Há cinco anos, quando o negócio começou a crescer e ele passou a receber encomendas e pedidos de delivery, ele decidiu comprar uma máquina de cartão de crédito, para oferecer mais opções de pagamento. “Foi uma demanda dos clientes mesmo, principalmente os de idade mais avançada, que não confiam tanto em Pix. Hoje, metade das vendas é no cartão”, conta.

Estudos do Sebrae apontam que os comércios que aceitam cartões de débito ou crédito como forma de pagamento aumentam as vendas em até 30% ao mês. Ainda assim, Felipe resistiu em adotar a “maquininha”, devido às taxas de transação. “É cobrado 2% sobre o valor da compra no débito, e 3%, no crédito. Antes, eu repassava esse valor para os clientes, mas eles ficaram desconfortáveis e decidi parar de cobrar. Agora, eu assumo essas taxas”, conta o comerciante. Ele diz que sempre tenta negociar com o comprador o pagamento no Pix e só aceita o pagamento em cartão com o valor mínimo de R$ 10.

Para Claudio Patterson, analista técnico do Sebrae Bahia e especialista em micro e pequenos negócios, o uso dessas máquinas como terminais de pagamento só traz vantagens para os empreendedores. A principal delas, segundo ele, é a organização financeira, uma vez que muitos donos de CNPJ ainda tendem a misturar as finanças pessoais com as da empresa. “As maquininhas ajudam nesse controle de contas, além de reduzir a inadimplência dos clientes. O empreendedor se livra do caderninho de notas com todos os débitos de quem comprou e não pagou”, diz o analista. Ele destaca que muitas dessas máquinas permitem retirar uma espécie de extrato ou relatório mensal com todas as operações realizadas, o que organiza o fluxo de caixa.

“Outro grande benefício é a segurança. As máquinas representam maior proteção contra fraudes e são sempre atualizadas para prevenir golpes. Com o avanço da tecnologia, até os estelionatários têm acesso a recursos mais sofisticados, por isso estamos sempre um passo à frente, assegurando a proteção dos clientes”, afirma Antonio Freixo, CEO da Entrepay. Em parceria com o Banco do Nordeste, a empresa visa oferecer máquinas de cartão para tomadores de empréstimos do programa Crediamigo, voltado para micro e pequenos empreendedores.

Modalidade de crédito

Apesar do sucesso do Pix, os especialistas apontam que mais de 40% das vendas dos micro e pequenos negócios são feitas na modalidade de crédito. Além disso, muitas máquinas já permitem a geração de uma cobrança via QR Code para ser paga por Pix. Por isso, o analista do Sebrae recomenda que os empresários vão até o banco com o qual já têm relacionamento para negociar vantagens e taxas mais atrativas na obtenção de uma máquina de cartão. “Só é preciso ter cuidado com as propostas sedutoras de contratar a maquininha junto com a concessão de crédito, ou seja, o adiantamento dos valores pagos pelos clientes. Esse é um dinheiro que parece fácil mas que pode ter juros altos”, alerta.

Outros critérios que devem ser levados em conta na escolha da “maquininha” são a credibilidade e reputação da marca ou banco no mercado, a diversidade de bandeiras de cartão aceitas, e as funcionalidades do aparelho, como a opção de pagamento por aproximação, conexão sem fio e compatibilidade com aplicativos de gestão do negócio.

Alaine Santos sempre incluiu o uso da máquina de cartão em seu plano de negócio. Ela e a irmã, Andreia Santos, são fundadoras e sócias da Insight Fashion, uma marca de bolsas e acessórios feitos artesanalmente com palha natural. Elas criaram o negócio há dois anos e, desde setembro, têm uma loja no espaço Empreender, no Salvador Norte Shopping, uma iniciativa do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM). “Quando vendíamos exclusivamente nas mídias digitais, as compras eram pagas, invariavelmente, via Pix. Mas, desde que inauguramos o espaço físico, 80% das vendas têm sido no crédito”, conta Alaine.

Cientes do custo a mais que um produto artesanal tem, ela e a irmã não queriam perder as clientes cujo poder de compra está atrelado ao crédito. Por isso, sempre consideraram o uso do aparelho. “Parcelamos os produtos em até duas vezes sem juros e assumimos essas taxas, que têm um valor considerável, mas não podemos deixar de oferecer essa forma de pagamento”, diz Alaine. Afinal, vale tudo para não perder a clientela.