Odebrecht abre processo seletivo para a Bahia | A TARDE

A OEC – Odebrecht Engenharia e Construção, empresa brasileira com atuação global, líder no setor de construção pesada com mais de 15 mil colaboradores, anunciou a abertura das inscrições para o seu Programa de Estágio 2024. O prazo vai até o dia 30 de outubro. São mais de 30 vagas para estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Administração, Economia e Ciências Contábeis. Poderão concorrer alunos que cursem a partir do terceiro período da faculdade.

A empresa abriu oportunidades para atuação nas seguintes cidades: São Paulo (SP); Rio de Janeiro (RJ); Itaguaí (RJ); Duque de Caxias (RJ); Guaratuba (PR); Soledade (RS); Salvador (BA), Recife (PE), São José da Tapera (AL) e Silves (AM).



Os interessados devem realizar suas inscrições exclusivamente através do site da Odebrecht Engenharia & Construção. Os selecionados terão a oportunidade de começar a exercer atividades supervisionadas a partir de janeiro de 2024.