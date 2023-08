Programa oferece 300 vagas em curso gratuito de educação financeira

A Prefeitura de Salvador oferece 300 vagas em um curso gratuito de capacitação em educação financeira para Micro e Pequenos Empreendedores (MEIs). As inscrições seguem até 31 de agosto através da internet.

O projeto faz parte do programa Empreenda Salvador e é promovido através de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) e a Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

As aulas serão ministradas por acesso remoto, entre os dias 4 de setembro e 20 de novembro, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle da Ufba.

A carga horária é de 40 horas e as turmas têm um período de aproximadamente três meses para realizar o curso. No entanto, como o programa é realizado de forma online, o aluno terá flexibilidade de tempo para realizá-lo, de acordo com o o período definido para cada turma.

O curso está subdividido em cinco blocos:

Visão de Patrimônio

Visão de Resultado

Visão do Fluxo de Caixa

Empréstimos e Financiamentos

Obrigações Fiscais