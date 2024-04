Salvador recebe Feira com oportunidades para estudar nos EUA | A TARDE

Com o objetivo de tirar dúvidas e auxiliar quem sonha em estudar nos EUA, a rede EducationUSA, a fonte oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, promove a Feira EducationUSA Brasil 2024 na segunda-feira, 8, no Fiesta Bahia Hotel.

Na ocasião, os participantes poderão conversar diretamente com os diretores de admissão de universidades americanas e obter informações sobre programas de graduação, mestrado, doutorado, cursos de inglês, cursos de curta duração, provas padronizadas exigidas no processo de candidatura e bolsas de estudo.

De acordo com a orientadora do EducationUSA do ACBEU em Salvador, Magnolia Santos, qualquer pessoa que sonhe em estudar nos EUA deve aproveitar essa oportunidade: “A Feira vai reunir profissionais altamente especializados em admissão de estudantes internacionais que estarão atendendo todos os visitantes e dando informações sobre cursos de graduação, pós-graduação e inglês, em cerca de 20 instituições situadas em várias regiões dos Estados Unidos”.

De Salvador a feira segue para Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo. As inscrições podem ser feitas aqui.





Serviços Feira EducationUSA Data: 8 de abril (segunda-feira), das 17h às 20h. Local: Fiesta Bahia Hotel (Av. Antônio Carlos Magalhães, 74 Itaigara - Salvador)