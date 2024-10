Shopee abre vagas para Jovem Aprendiz em três cidade baianas - Foto: Divulgação/Shopee

A Shopee está com oportunidades de Programa de Jovem Aprendiz abertas para cidades da Bahia e em 13 outros estados brasileiros. As vagas são direcionadas a jovens de 18 a 21 anos, que já concluíram ou estão cursando Ensino Médio e que tenham disponibilidade para trabalhar no período da manhã ou à tarde.

Na Bahia, as vagas são distribuídas pelas cidades de Lauro de Freitas, Salvador e Simões Filho. Para participar do processo seletivo, os interessados devem se candidatar até o final de outubro no site oficial. A seleção contará com escolha de perfis, entrevistas com RHs e gestores e, por fim, o processo admissional.

Os participantes aprovados atuarão nas operações logísticas da Shopee, com oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional. A carga horária é de 30 horas semanais e a empresa oferece remuneração compatível com o mercado, além de benefícios como vale alimentação, vale refeição, vale transporte, assistência médica e odontológica.

Além da Bahia, as vagas estão disponíveis no Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.