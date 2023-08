Simm oferece 57 vagas de emprego para segunda-feira

O Serviço Municipal de Mão de Obra (Simm) oferece 57 vagas de emprego e estágio em Salvador para segunda-feira, 28. Os candidatos deverão acessar o site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Professor de inglês (vaga de estágio exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Ensino superior cursando Pedagogia ou Letras Vernáculas com Inglês (a partir do 2º semestre à noite), sem experiência, imprescindível Inglês intermediário.

Bolsa: R$950,00 + benefícios

2 vagas

Vendedor técnico

Ensino médio completo, três meses de experiência, conhecimento em peças automotivas, vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas e região.

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 vaga

Conferente de mercadoria

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível: experiência com madeireira e material de construção.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Chefe de cozinha

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Caixa de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário e vaga zoneada para os bairros: Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas, Rio Vermelho, Boca do Rio, Santa Cruz e Pernambués.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de barman

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário e vaga zoneada para os bairros: Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas, Rio Vermelho, Boca do Rio, Santa Cruz e Pernambués.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Caixa de supermercado

Ensino médio completo, seis meses de experiência exclusivamente com telemarketing, imprescindível disponibilidade para fechamento de loja.

Salário a combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário e vaga zoneada para os bairros Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas, Rio Vermelho, Boca do Rio, Santa Cruz e Pernambués.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Consultor de vendas (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B, experiência com artigos de decoração de interiores, persianas, cortinas, carpetes e papeis de parede, desejável possuir carro.

Salário R$1.424,88 + comissão

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada em loja

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Repositor de mercadoria

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência nos ramos de supermercado ou loja de festa.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Padeiro

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário R$1.777,50 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de padeiro

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de produção em padaria

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com preparo de doces, tortas e salgados e disponibilidade de horário.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Caixa de lanchonete

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de lanchonete

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência com preparo de lanches na chapa e disponibilidade para pegar peso.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Fiscal de prevenção e perdas

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja, vaga zoneada para moradores da Suburbana.

Salário R$1.841,21 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de cozinha

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível disponibilidade de horário e ter fácil acesso a Estrada do Coco.

Salário R$1.418,88 + benefícios

2 vagas

Laboratorista na área de terraplanagem

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis ter conhecimento de pacote Office e experiência em solos.

Salário R$2.996,40 + benefícios

1 vaga

Serralheiro de ferro

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Assistente de vendas (vaga de estágio)

Ensino médio incompleto (estar cursando 1º ou 2º ano a noite), sem experiência, ter conhecimento pacote office

Bolsa: R$500,00 + benefícios

2 vagas

Técnico em refrigeração e climatização

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.616,55 + benefícios

2 vagas

Forneiro em padaria

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisito imprescindível: experiência em manusear forno e atendimento ao público, e disponibilidade para fechamento de loja.

Salário R$1.511,00 + benefícios

2 vagas

Atendente de balcão de autopeças

Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência atendimento ao público e vendas em vendas de autopeças ou serviços mecânicos.

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de cafeteria

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível saber usar o computador para projetar os vídeos.

Salário a combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva pra pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível disponibilidade de horário e ter fácil acesso à Estrada do Coco.

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva pra pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em pacote Office e disponibilidade de horário.

Salário R$1.749,00 + benefícios

3 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva pra pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário R$1.393,32 + benefícios

3 vagas

Porteiro (vaga exclusiva pra pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário R$1.393,32 + benefícios

3 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja.

Salário a combinar + benefícios

5 vagas

Atendente de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: conhecimento de Informática, habilidade com atendimento ao público e fácil acesso ao Cabula, Tororó, Vilas do Atlântico, Periperi e Pitangueiras.

Salário R$1.431,10 + benefícios

5 vagas