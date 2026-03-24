Autossuficiente em energia, Bahia é exemplo em transição energética

Centro de Convenções é palco da segunda edição do iBEM - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

“A Bahia está na vanguarda da transição energética do Brasil”. A afirmação foi feita por alguém que entende do assunto. André Joazeiro é presidente do Conselho da Fundação Agência de Desenvolvimento de Inovação, Ciência e Tecnologia da Bahia e ex-secretário de Tecnologia e Inovação da Bahia, cargo que ocupou por três anos e deixou no ano passado.

Ele é um dos palestrantes da segunda edição do iBEM - The International Meeting on Brazil’s Energy Market, evento de tecnologia que teve início nesta terça-feira, 24, no Centro de Convenções de Salvador, no bairro da Boca do Rio.

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Joazeiro explica que a Bahia tem o privilégio de ser um estado capaz de gerar praticamente todas as fontes de energias sustentáveis disponíveis no mercado, com capacidade de exportar parte dessa energia para outras regiões do país.

“A Bahia é autossuficiente em geração de energia. Na eólica e solar a gente tem hoje gerado energia que é capaz de resolver o problema da Bahia falando em energia elétrica. Além disso, a gente tem uma série de outros projetos de biomassa, de térmicas que podem ainda ampliar essa oferta e colocando em transmissão para abastecer o sul do país que demanda mais. A Bahia ainda tem a mineração crítica, tem os projetos de combustíveis renováveis, energias renováveis... A Bahia tem tudo praticamente. Eu não conheço uma forma de geração de energia que a gente não tenha um potencial grande aqui”, disse Joazeiro.

“Tudo que vem a partir daí, do hidrogênio verde, tudo que você pode fazer com essa energia está por vir, e a gente está na crista da onda, com energia barata para industrializar, ou seja, a Bahia tem uma oportunidade gigante hoje por conta das suas energias renováveis e baratas para se desenvolver”, projetou.

Explorando o gás

Uma outra fonte de energia que vem encontrando novas funcionalidades é o gás natural . “Por ser energia mais limpa, o gás natural abre as oportunidades de muitas tecnologias”, inicia o assessor de tecnologia de gás natural da Bahiagás, Magno Bernardo.

Bernardo explica que além do gás natural, o biometano (gás natural produzido a partir de resíduos orgânicos) também integra o conceito da descarbonização e da transição energética de uma forma mais descentralizada, com desenvolvimento mais sustentável.

“Posso citar exemplos como a forma comprimida e a forma liquefeita do energético da transição, seja o gás natural, gás natural renovável, através de modais diferentes como o modal rodoviário para levar GNC e GNL para outras regiões do estado, além dos nossos gasodutos enterrados, nossas redes canalizadas, que já fazem essa movimentação energética. Trago também o exemplo das nossas chamadas de biometano, que é uma tecnologia utilizada para induzir ainda mais o desenvolvimento do energético de base de resíduos orgânicos, que é o biometano”, citou.

A IA assusta?

Toda essa inovação só foi capaz de ser atingida graças à introdução de novas tecnologias, o que inclui a inteligência artificial. Com isso, surge também o temor de que as inovações tecnológicas deixem de lado a mão de obra humana, causando desemprego. Essa hipótese é rechaçada por André Joazeiro.

“Lógico que toda tecnologia fecha alguma vaga, mas para quem se prepara abre novas oportunidades e vai abrir mercados. Por exemplo, a gente tem um monte de pesquisa na área de mineração, minerais críticos, que a Bahia tem muito, para desenvolvimento de novos produtos de geração de energia”, disse Joazeiro.

André Joazeiro é um dos palestrantes do evento | Foto: José Simões / Ag. A TARDE

“A gente chama de mineração crítica aquele mineral que vai construir, por exemplo, a placa solar ou o aerogerador ou o minério para fazer bateria de carro. O minério para transição energética depende de pesquisa ainda para poder ser retirado, então tem muito campo na mineração, por exemplo, que a gente não faz conta disso. É a energia trabalhando com energia. Tudo isso é novidade que vem gerando novos empregos”, indicou.

“A IA também já vem sendo utilizada pela Bahiagás para fortalecer o setor no estado. O nosso hub do gás é uma plataforma digital com inteligência artificial que proporciona ainda mais o fortalecimento do mercado de gás natural, tanto na Bahia como nacional, ao ponto de conseguirmos dialogar tanto com os nossos supridores de gás natural e os nossos consumidores”, relatou Magno Bernardo

O iBEM 2026 acontece até a próxima quinta-feira, 26. A programação inclui quatro arenas temáticas voltadas para ESG, Inovação, Investimentos e Negócios, além de um congresso acadêmico, sessão técnica e um espaço voltado para desenvolvimento profissional, denominado “Talentos do Futuro”. A entrada é gratuita.