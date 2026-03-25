Jerônimo lança Atlas Bioenergia e consolida estado na transição energética

Jerônimo sanciona PROTENE e dita as novas regras para o mercado de energia na Bahia - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A Bahia saiu na frente, mais uma vez, nas discussões sobre transição energética, ao lançar, nesta quarta-feira, 25, o Atlas Bioenergia, durante o segundo dia do iBEM.

Durante o ato de entrega do documento, que mapeia o potencial de produção de bioenergia no estado, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) reforçou seu objetivo de mobilizar toda a sociedade, com destaque para os setores políticos, para um trabalho em conjunto de pesquisa, investimentos e capacitação de mão de obra.

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"Ao lado do presidente Lula, dos prefeitos, dos deputados, dos senadores, que são a classe política, farei todas as condições necessárias de investimento, de infraestrutura, de capacitação de mão de obra, de incentivo à pesquisa, para que a gente não fique dependente apenas do fornecimento de mão de obra e de matéria prima, mas eu sei o que significa a gente ter um potencial como nós temos na Bahia, e nós só fomos até aqui vistos como fornecedor de commodities", afirmou o governador durante discurso.

Jerônimo frisou que esse é o quarto atlas produzido pelo estado, pioneiro no debate sobre energia limpa e transição energética.

"Esse é o quarto atlas que o Brasil se esforça para entregar a academia, ao mercado, à sociedade. O senador Jáques Wagner, quando governador, de 2007 em diante, começou a preparar e a produzir um atlas da energia eólica. Na sequência, hoje o ministro Rui Costa, governador desse estado na época, atualizou o que precisava atualizar no atlas da eólica, e ofereceu o segundo atlas que foi da energia solar. Em dois anos, nós entregamos o quadro do hidrogênio verde. E agora patrocinamos a entrega, patrocinamos de forma coletiva, mais um atlas da energia, da bioenergia", pontuou Jerônimo.

Transição energética

Na mesma agenda, Jerônimo Rodrigues (PT) sancionou a lei que institui a Política Estadual de Transição Energética da Bahia (PROTENE).

Na assinatura do documento, o gestor se comprometeu a estabelecer e fazer valer as regras previstas na lei, trazendo segurança para todos os atores do setor energético.

"Enquanto governador, eu tenho obrigação de me manifestar apresentando ao setor, ao mercado de energia, essa segurança, estabelecendo regras para que também não haja abusos ao meio ambiente, às relações trabalhistas e, naturalmente, também as relações de mercado", afirmou o governador.