Secretário exalta potencial eólico e papel de atlas: "Bahia saiu na frente"

Atlas Bioenergia Bahia foi lançado durante o iBEM 2026 - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Pioneira na produção de energia eólica, a Bahia saiu na frente, mais uma vez, ao lançar, nesta quarta-feira, 25, o Atlas Bioenergia Bahia, durante o iBEM 2026. Presente no ato, o secretário estadual de Infraestrutura, Saulo Pontes, exaltou o potencial eólico do estado.

Saulo, que abriu os discursos ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), falou sobre o lançamento do Atlas Eólico, em 2010, que criou rotas de mapeamento, fazendo a Bahia sair na frente nas discussões sobre transição energética.

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"A Bahia deu um passo importante para os estudos sobre a transição e a segurança eólica nacional [...] Em 2010, traçamos a implantação de todos, sediamos todos os parques eólicos do Brasil, situamos e, com isso, projetamos as ligações a esses futuros parques", destacou Saulo Pontes.

Bahia na frente

O secretário ainda pontuou que a postura adotada pelo governo baiano no início dos anos 2010, quando o assunto ainda caninhava a passos lentos, fez com que o estado se tornasse referência na produção de energia eólica.

"Graças a isso, a essas rotas eólicas, somos responsáveis por um terço da produção eólica do Brasil, e um quarto da produção da energia sustentável solar descentralizada", pontuou o secretário.