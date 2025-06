5 casais LGBTQIA+ que você não sabia que existiam

Famosos que você provavelmente não sabia que são LGBT+ - Foto: Divulgação | Divulgação | Angela WEISS / AFP

O mês de junho é lembrado pelo São João, mas também é sinônimo de amor. Aproveitando que o Dia dos Namorados está se aproximando, o Portal A TARDE preparou uma lista com casais de famosos da comunidade LGBTQIA+ que você provavelmente não conhecia. Entre atores, atrizes e artistas premiados, muitos vivem romances discretos longe dos holofotes.

Confira quem são eles:

Erom Cordeiro e Rodrigo Bolzan

Erom Cordeiro e Rodrigo Bolzan | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator Erom Cordeiro, conhecido por papéis marcantes em novelas e séries brasileiras, mantém um relacionamento com o também ator Rodrigo Bolzan. O casal, que é bastante reservado em relação à vida pessoal, costuma aparecer em eventos culturais e artísticos. Juntos há anos, Erom e Rodrigo dividem a paixão pelas artes cênicas e já trabalharam em projetos no teatro e no audiovisual.

Kenya Sade e Thamyres Donadio

Kenya Sade e Thamyres Donadio | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora Kenya Sade, conhecida por comandar transmissões de shows internacionais na Globo, tem um relacionamento com a diretora de arte Thamyres Donadio desde de 2019. O casal já fez diversas viagens juntas à Bahia e compartilharam os registros pelo Instagram.

Colman Domingo e Raúl Domingo

| Foto: AMY SUSSMAN / AFP

O premiado ator norte-americano Colman Domingo, conhecido pelo trabalho em Euphoria e vencedor de um Tony Award, é casado com Raúl Domingo. O casal vive um relacionamento estável e costuma compartilhar momentos de carinho nas redes sociais. Colman já declarou em entrevistas que o apoio de Raúl foi fundamental para sua jornada pessoal e profissional, e ambos são defensores de maior visibilidade para casais LGBT+ no meio artístico.

Maria Casadevall e Larissa Mares

Maria Casadevall e Larissa Mares | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Maria Casadevall, conhecida por papéis em novelas e séries da TV Globo, mantém um relacionamento com a percussionista Larissa Mares. O casal evita a superexposição, mas já declarou em entrevistas a importância da representatividade bissexual e lésbica no meio artístico. Maria Casadevall também reforça o quanto é necessário que artistas possam viver e amar de maneira livre, sem medo de julgamentos.

Marco Pigossi e Marco Calvani

Marco Pigossi e Marco Calvani | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator brasileiro Marco Pigossi, que fez carreira internacional em séries como Tidelands e Invisible City, vive um relacionamento com o diretor e dramaturgo italiano Marco Calvani. O casal tornou o namoro público em 2021, com uma foto nas redes sociais. Desde então, eles compartilham registros de viagens e momentos juntos, sempre com muita discrição.