A Fazenda: ex-BBB é confirmada na próxima edição; saiba quem

O diretor da Record, Rodrigo Carelli, lançou alguns enigmas em suas redes sociais - Foto: Divulgação

A ex-BBB Larissa Tomásia, que viralizou nas redes sociais com o meme do limão mofado, assinou seu contrato com a Record e garantiu uma vaga em A Fazenda 16, segundo o colunista Gabriel Perline, da Contigo!.

O diretor da emissora, Rodrigo Carelli, já estava lançando alguns enigmas em suas redes sociais sobre a identidade de uma participante da nova temporada do reality show. Nessa segunda-feira, 26, ele publicou um novo enigma com informações sobre uma das confinadas.

“Mais uma charada pra vocês! A futura Peoa da Fazenda 16 é conhecida por vários memes. Ela já participou de um reality e nasceu numa cidade que tem história”, disse. Depois disso, o colunista cravou agora que a responsável pelas características é Larissa Tomásia.

Ex-participante do reality da Globo viralizou nas redes sociais | Foto: Reprodução | TV Globo

A ex-participante do reality da Globo viralizou nas redes sociais com os seus memes durante o confinamento, incluindo quando quase chorou após ver Pedro Scooby jogar um limão no lixo. Isso porque ela nasceu em Limoeiro, em Pernambuco, e seu emoji era justamente a fruta.



“Tu viu os vídeos de Pedro? De hoje? Segundo Jade, ela disse que não foi intencional, mas assim... Ele pegou um limão mofado e filmou colocando o limão no lixo. Ele postou! Oxente! Eu disse: ‘é isso mesmo que eu estou vendo?’. Ele sabe que meu emoji é um limão e ele não é inocente. Ele sabe que o nome da minha cidade é Limoeiro”, disse.

Veja:

larissa tomasia falando que pedro scooby pegou um limão mofado e jogou no lixo só pra provocar ela e linn da quebrada dando corda pra fic pic.twitter.com/uzqPOQDk1f — acervo geral (@acervogeral) March 23, 2023

Além disso, logo após ganhar os votos na Casa de Vidro, Larissa Tomásia mentiu para todos do BBB ao dizer que Eslovênia era amada pelo público. Depois, a influenciadora digital admitiu que tudo não passava de uma estratégia de jogo e novamente se tornou meme. “Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também”, revelou.



Larissa Tomásia foi a sexta eliminada da 22° edição do reality show da Globo ao receber 88,59% dos votos.

A Fazenda 16 estreia no dia 17 de setembro sob comando de Adriane Galisteu pelo quarto ano consecutivo.