‘Adulto reborn’: bonecos sexuais hiper-realistas chegam a R$ 50 mil

- Foto: Divulgação / RealDoll

Bonecos hiper-realistas que têm a aparência humana estão ganhando destaque nas redes sociais. Chamados de “reborns adultos”, esses modelos vão além dos bonecos infantis tradicionais e chamam atenção pelos preços bem altos, que, em alguns casos, superam os R$ 50 mil.

Os bonecos são feitos com pele de silicone e oferecem diversas possibilidades de personalização:

feições ajustáveis;

órgãos genitais removíveis;

e até sistemas de fala estão entre as opções.

A empresa americana RealDoll, uma das mais reconhecidas no segmento desde 1996, fabrica versões masculinas, femininas e transgênero, com elementos customizáveis como cor dos olhos, tipo de corpo, tom de pele, penteado e presença de pelos corporais.

Modelos populares

Um dos modelos mais populares, o Nate 3.0, é comercializado por US$ 7.999,99 (aproximadamente R$ 45 mil). Ele conta com:

boca com capacidade de 18 cm;

pênis destacável

diversas personalizações, como tipo de barba e tonalidade dos olhos.

Já as bonecas, frequentemente chamadas de “namoradas reborn” nas plataformas digitais, são feitas sob encomenda, podendo ser moldadas com base em imagens ou preferências dos clientes.

Inteligência artificial

Alguns modelos mais avançados possuem a tecnologia de inteligência artificial. Um exemplo é a SolanaX, que possui cabeça robótica equipada com sensores táteis, olhos móveis e sistema de fala com sincronia labial. Esse mecanismo, conectado a um app via Bluetooth, permite que o boneco reconheça diferentes pessoas, responda a interações e adapte seu comportamento ao longo do tempo.

O sistema, conhecido como X-Mode, possibilita a criação de perfis com características únicas: estilo de voz, traços de personalidade, preferências e até senso de humor. Para quem deseja uma experiência parcial, é possível adquirir apenas a cabeça robótica — compatível com diferentes corpos por meio de encaixe magnético — por cerca de US$ 4.000 (cerca de R$ 22 mil).

Público variado

De acordo com a fabricante, o público desses bonecos é bastante variado. Eles não são utilizados apenas com fins sexuais, mas também por casais, colecionadores, artistas e até profissionais da área da saúde.

As criações da RealDoll já apareceram em produções conhecidas como CSI: NY, House e Sons of Anarchy, além de terem sido retratadas por fotógrafos renomados como Helmut Newton.