Amado Batista sobre esposa 52 anos mais nova: "No amor não existem regras"

Casal mantém uma relação pública desde o início de 2024 - Foto: Reprodução | Instagram

Amado Batista, de 74 anos, comentou sobre o relacionamento com sua esposa, Calita Franciele, de 22 anos, durante entrevista à revista Quem. O cantor, que oficializou a união com a Miss Universo Mato Grosso 2024 em março deste ano, afirmou que a diferença de mais de cinco décadas entre eles não representa um obstáculo.

"De forma nenhuma atrapalha. No amor não existem regras. Existem pessoas novas maduras e pessoas mais velhas imaturas", declarou o artista. Amado ainda ressaltou as qualidades de Calita: "Ela me conquistou pela sua humildade, caráter, além de ser uma mulher muito bonita. Estamos felizes".

O casal mantém uma relação pública desde o início de 2024, participando juntos de eventos e compartilhando momentos nas redes sociais.

Amado Batista abre o jogo sobre filhos com esposa 51 anos mais nova

Amado Batista revelou que não pretende construir uma família com sua atual esposa, a modelo Calita Franciele. O cantor concedeu uma entrevista ao programa ‘TV Fama’ e contou que não possui planos de ter filhos com a amada, que é 51 anos mais nova que ele.

“Neném não vem, não. Somos só nós dois para viver essa vida. Já sou pai de quatro. Vamos viver a vida juntos, namorar muito”, disparou ele, que se casou em uma cerimônia luxuosa no Mato Grosso.