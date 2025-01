Amanda Kimberlly impede Neymar de pegar filha por causa de Biancardi

Neymar Jr., Bruna Biancardi e a mãe de Helena, Amanda Kimberlly - Foto: Reprodução

O jogador Neymar Jr., a influenciadora Bruna Biancardi e a mãe de Helena, Amanda Kimberlly, outra filha do jogador, estão com a relação longe de ser tranquila, conforme informações da coluna Fabia Oliveira da Metrópoles.

Como já é de conhecimento, Rafaella Santos, irmã de Neymar, é muito amiga de Amanda, mas não se dá muito bem com Bruna Biancardi. Ela mesma quem apresentou a colega ao irmão enquanto a influenciadora estava grávida do atleta. De acordo com fontes da coluna, Neymar e Bruna estavam juntos quando o jogador se relacionou com Amanda.



Conforme pessoas próximas da coluna afirmaram que Rafaella não gosta de Biancardi por achar a influencer “interesseira”. Isso porque, quando ela conheceu Neymar, estaria namorando, mas terminou a então relação para ficar com o jogador.

Conforme fontes afirmaram que Biancardi não desgruda do famoso e acaba fazendo marcação cerrada e quer apenas sua família próxima. Tudo para afastado não apenas Rafaella Santos do jogador, como também sua mãe, Nadine Santos. Para elas, Bruna Biancardi estaria jogando Neymar contra a própria família.

Além da polêmica, ainda tem a relação de Neymar com Helena, com Amanda Kimberlly. Fontes próximas afirmam que o jogador já tentou, em várias ocasiões, pegar a filha para passar um tempo, mas a resposta de Amanda é sempre negativa. O motivo seria Biancardi. Há quem diga que a influencer não quer o amado perto de Helena ou de Amanda e que as visitas de Neymar à filha são feitas sempre ao lado de uma babá, sem a presença da ex-affair.