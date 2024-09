Ana Maria Braga afastada do ‘Mais Você’? Entenda

Ana Maria Braga é apresentadora do ‘Mais Você’ - Foto: Divulgação | Globo

Ana Maria Braga não apresentou o ‘Mais Você’ nesta terça-feira, 27. A ausência dela deixou o público preocupado, mas a apresentadora explicou o que havia acontecido em uma publicação no X (antigo Twitter).

Ela foi diagnosticada com Covid-19. “Oi, gente. Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de COVID que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez. Vou precisar de alguns dias para descansar e me recuperar”, escreveu.

Ana Maria afirmou que está com todas as vacinas em dia, o que, na maioria dos casos, causa sintomas leves da doença. “Felizmente, estou com todas as vacinas em dia. Cuidem-se por aí e logo estarei de volta!”, completou.

A apresentadora ainda não tem data para voltar ao programa.