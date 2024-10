Ana Maria Braga surpreende com ritual que mantém desde o colégio: "Hora do anjo"

A apresentadora Ana Maria Braga, de 75 anos - Foto: Reprodução | Rede Globo

A apresentadora Ana Maria Braga, 75 anos, surpreendeu os fãs ao compartilhar uma tradição que mantém desde os tempos em que estudava em um colégio interno religioso: tocar o sino de sua capela diariamente às 18h.

"Todos os dias, às 18h, peço que toquem o sino da capela. Na época do colégio interno, parávamos tudo nesse horário para rezar e pedir aos anjos que abençoassem o mundo", explicou a apresentadora.

>>> Filha de Ana Maria Braga surpreende com fotos ao lado da família: "Chique"

Ana Maria se refere a esse ritual como "a hora do anjo". Ela acredita que esse horário remonta ao momento em que o anjo Gabriel apareceu para Maria, reforçando o significado espiritual dessa prática em sua vida.

Proprietária de uma fazenda de 376 hectares em Bofete, no interior de São Paulo, Ana Maria conta com uma capela em sua propriedade, além de criação de animais. A fazenda já foi cenário de algumas gravações do programa Mais Você.