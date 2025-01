Andressa Urach faz retrospectiva e revela com quais famosos já ficou - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach agitou as redes sociais ao compartilhar uma retrospectiva listando as celebridades com quem já se envolveu. Entre os famosos estão Cristiano Ronaldo, Cauã Reymond, Neymar e Léo Santana.

A lista continua com Lucas Lucco, Jesus Luz e Hulk, que já foram fisgados pela atriz pornô no passado. "Retrospectiva de 37 anos bem vividos… mamãe sabe viver", disse ela na legenda do post.