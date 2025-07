Andressa Urach sofre após cirurgia nos olhos: “Tô arrependida”

Andressa Urach mudou a cor dos olhos para azul - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach está vivendo um pós operatório delicado após realizar uma cirurgia para mudar a cor dos olhos na França. A influenciadora fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 25, e contou que está sentindo muitas dores na região ocular e se arrependeu do procedimento.

“Meus olhos estão doendo bastante, muito. Chegando no Brasil vou ter que ir no médico. Está doendo muito, vocês não têm ideia. Já estou praticamente arrependida de ter feito, a dor não tem igual. Já tô arrependida. Orem por mim!”, disse ela.

A declaração foi dada um dia depois da realização do procedimento estético. A famosa chegou a contar que estava tudo bem após a cirurgia e que estava seguindo todos os cuidados orientados pelos médicos para sua recuperação.

“Já saí da clínica no mesmo dia e estou seguindo todas as orientações médicas. Estou usando colírios antibióticos e anti-inflamatórios, evito pegar peso, vento forte ou me expor demais à luz. Também uso óculos escuros com proteção UV para proteger bem os olhos. Estou me cuidando direitinho porque quero garantir o melhor resultado possível”, explicou.

Riscos da cirurgia

Conhecida popularmente como “tatuagem da córnea”, a cirurgia de mudança da cor do olho é chamada de ceratopigmentação. O processo envolve a aplicação de micropigmentos na córnea, responsáveis por promover a alteração da cor de forma definitiva.

A cirurgia pode ser realizada tanto para fins estéticos quanto para corrigir problemas relacionados a manchas na córnea ou opacidades. No Brasil ela é proibida para fins estéticos em pacientes saudáveis, pois pode causar riscos à saúde ocular.

Dentre as consequências mais comuns estão infecções, aumento da pressão ocular, redução da visão periférica e até a possibilidade de cegueira. Além disso, pode interferir em futuros exames e tratamentos oculares, como o mapeamento de retina e a cirurgia de catarata.