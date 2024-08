Andressa Urach tem certeza que não vai para o inferno e explica porquê

Antes e depois de Andressa Urach - Foto: Da Redação

A vida de Andressa Urach é uma montanha-russa. Antes de retornar à prostituição e gravar vídeos pornográficos, a artista viveu uma fase dedicada à igreja evangélica. Ela abandonou o espaço após desavenças, mas segue com a fé em dia. E a gaúcha voltou a reafirmar a crença em Deus durante interação com uma seguidora.

Após abrir uma caixinha de perguntas, um internauta indagou: “Se você morresse hoje, você tem certeza da sua salvação?”. Sem rodeios, Andressa Urach afirmou que tinha plena certeza de sua salvação. “Sim, certeza absoluta. Quando aceitei Jesus, Ele me deu o presente da salvação. Ninguém perde a salvação, porque é pela graça que foi dada e não por merecer”, começou a criadora de conteúdo.

“Deus não tira presente de ninguém! Tenho certeza absoluta que se morro hoje ou amanhã ou depois quem me busca é Jesus. Mesmo sendo pecadora! Porque a salvação não se perde”, continuou Andressa. A influenciadora ainda seguiu alfinetando os religiosos, dizendo que são ele que aprisionam as pessoas, colocando medo nelas. “Mas a misericórdia de Deus não tem fim! Ele sonda nosso coração e intenções. O importante no juízo final é ter Jesus lá para te defender. E eu tenho!”, completou ela.

Polêmica recente

Andressa Urach voltou a ser uma das pessoas mais comentadas da internet recentemente após realizar um procedimento que partiu sua língua em dois, dando aparência ofídica ao órgão.

A criadora de conteúdo optou por fazer o procedimento por fins estéticos, alegando que realizou a cirurgia para elevar seu patamar no mundo erótico e bater recorde de vendas de conteúdo adulto.

“Tenho me dedicado bastante na produção dos conteúdos e decidir apostar nessa transformação e potencializar os meus conteúdos e performances, e claro trazer essa ideia inovadora para os meus seguidores. Pode parecer estranho para o público, mas sempre tive esse desejo, um aumento no prazer durante as atividades íntimas”, declarou a Andressa Urach.