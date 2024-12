"Antipático e arrogante": Davi Brito é detonado e causa na Record

Davi Brito causou em gravação de programa - Foto: Reprodução | Globo

Davi Brito surpreendeu nos bastidores da gravação da segunda temporada do Acerte ou Caia, da Record. O ex-BBB viajou para o Chile para participar das filmagens e foi o primeiro a deixar o programa.

Nos bastidores, ele acabou causando uma impressão ruim para outros convidados. De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do Splash, o campeão do BBB não se entrosou com os demais competidores e chegou a deixar claro um ar "antipático" e de "superioridade".

A publicação ressaltou que, no episódio do programa, Davi Brito foi o primeiro a assumir a posição de "líder" e surpreendeu ao escolher Mulher Melão, que venceu o duelo e ainda brincou afirmando que ele havia pensado que ela era "burrinha", mas perdeu.

"As pessoas acharam ele antipático, e estavam torcendo para ele ser derrubado logo. Os outros participantes todos se entrosaram, brincaram uns com os outros, e ele ficou com um tom de arrogância", declarou uma pessoa presente na gravação, segundo o colunista.

Davi Brito não se manifestou à coluna do Splash sobre a acusação.