Após galinha, Simone Mendes ganha outro animal em show; confira

A cantora foi surpreendida durante o show - Foto: Reprodução | Instagram

Simone Mendes está quase montando uma fazenda com a quantidade de animais que tem recebido de presente em seus últimos shows pelo Nordeste. Após ganhar uma galinha na Paraíba, a cantora sertaneja foi surpreendida com um carneiro nesta terça-feira, 24.

O presente foi dado durante a apresentação dela na festa de São João da cidade de Serrinha, na Bahia. O animal foi dado por um rapaz chamado “Nego Da”, que foi anunciado pelo humorista Tirullipa, que estava em cima do palco.

“Meu nome é Nego Da e eu cheguei aqui três horas da tarde. Cuide com carinho, viu? Trouxe para você e batizei o nome de Kaká Carneiro em homenagem a seu marido [o empresário Kaká Diniz”, disse ele.

“Eu não acredito não que agora eu vou ganhar um carneiro. Oh mamãe, vem meu Kaká Carneiro. Eu vou te beijar tanto. Vem cá com sua mãe menino, deixa de ser desobediente”, brincou ela, carregando o animal no colo logo em seguida.

Galinha primogênita

Vale lembrar que Simone recebeu uma galinha durante sua apresentação em Campina Grande, na Paraíba, no dia 14 de junho, no meio do show, enquanto a sertaneja cantava o hit “Dois Tristes”.

Sincera, a famosa não conteve a surpresa. “É a primeira vez que eu ganho isso!”, disse ela, entre risos, antes de receber o animal no palco. “Oh, mamãe. A mamãe vai te soltar, a mamãe vai cuidar de você, vai dar milho, veterinário, viu. Bate palmas pra minha galinhazinha”, completou.

A famosa ainda fez questão de batizar a ave de Jurema pouco tempo depois. “Jurema tá estourada. Amanhã Jurema tá em todo Brasil. Tá aí que eu gostei”, disparou ela, levando o público aos risos.