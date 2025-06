Após término com Marquezine, João Guilherme dá em cima de comprometida - Foto: Reprodução

Solteiro desde o fim de seu relacionamento com Bruna Marquezine, João Guilherme movimentou as redes sociais após comentar em uma publicação da influenciadora Amanda Lenci, que acumula 476 mil seguidores no Instagram.

O ator elogiou Amanda em um vídeo no TikTok em que ela defende o Bolsa Família. "Você é sensata e linda, como pode?", escreveu ele, recebendo mais de 8 mil curtidas. Apesar da repercussão, Amanda, que namora há mais de dois anos com Kevin Marinho, não respondeu diretamente ao comentário e declarou: "Gente, eu estou em choque com esse comentário tanto quanto vocês, okay?".

A interação viralizou, gerando diversas reações entre os fãs: “Ela namora, João”, “Já estou shippando”, “Que auge ter o João dando em cima de você”, comentaram alguns seguidores.

Amanda Lenci é conhecida por compartilhar sua rotina nas redes sociais com vídeos bem-humorados e dicas para o dia a dia. Em sua bio do Instagram, ela se define: "Gostosa de baixa renda e humor duvidoso".

João Guilherme curte post criticando Virginia na CPI

João Guilherme se envolveu em mais uma polêmica com sua família. Internautas notaram que o ator curtiu um post que criticava a postura de Virginia Fonseca, sua cunhada, e os senadores durante a CPI das Bets.

Na publicação, a deputada federal Célia Xakriabá detona a influenciadora digital e a política brasileira, citando o momento em que o senador Cleitinho interrompe a audiência para tietar a esposa do cantor Zé Felipe.

“Na CPI das Bets, o senador bolsonarista Cleitinho parou para tietar e pedir foto com a influenciadora Virgínia, que está sendo interrogada. Enquanto famílias se endividam, ele diz que ela ‘movimenta a economia’. Esse é o nível de quem deveria fiscalizar. É escárnio, não política”, escreveu ela.