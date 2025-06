Astro de Hollywood é acusado de má conduta sexual

O ator já interpretou o personagem Coringa - Foto: Reprodução

Jared Leto está sendo alvo de acusações com relação a má conduta sexual. Segundo informações do boletim Air Mail deste sábado, 7, o ator foi denunciado por cerca de nove mulheres.

As situações teriam acontecido há alguns anos, quando as moças ainda eram adolescentes. Elas alegaram que o artista apresentou um comportamento inadequado, tais como assédio, importunação sexual e até agressão.

Algumas das vítimas fizeram relatos em entrevistas a grandes veículos de comunicação locais, como o jornal The Guardian e a revista People, que repercutiram o assunto durante o fim de semana.

Acusações

Uma das vítimas do artista, a modelo Laura La Rue contou que ficou traumatizada ao viver uma situação inesperada com ele, aos 17 anos. Ela revelou que Leto saiu nu de uma sala e passou na frente dela, agindo normalmente.

Outras duas mulheres, que não quiseram ter suas identidades reveladas, contaram que foram assediadas por Jared quando eram menores de idade. Uma delas alegou que o artista se masturbou na frente dela.

“Então ele se aproximou, pegou minha mão e a colocou sobre ele. Ele se inclinou e disse: 'Quero que você cuspa nele'”, disse ela, que ficou horrorizada com a situação e nunca esqueceu o dia.

Já a DJ e produtora Allie Teilz revelou que foi agredida e traumatizada pelo artista quando tinha apenas 17 anos. “Ele sabia da minha idade e não se importou. O que ele fez foi predatório, aterrorizante e inaceitável”, disse ela, que recentemente publicou uma indireta para o artista nas redes sociais.

Defesa de Jared Leto

Procurado pelos veículos de comunicação, um representante do ator negou todas as acusações feitas pela vítimas. Em um dos relatos, o funcionário alegou que a modelo Laura La Rue chegou a se candidatar para uma vaga de assistente do ator pouco tempo depois do período em que ela alega na acusação.

“Posteriormente se candidatou para trabalhar como assistente pessoal do Sr. Leto, ressaltando ainda mais a ausência de qualquer coisa inapropriada em qualquer uma de suas interações”, disse ele, recebendo uma resposta negativa por parte da moça.