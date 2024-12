Ator de Red Dead Redemption cria conta no OnlyFans e motivo surpreende

- Foto: Reprodução

Rob Wiethoff, o ator que dá vida ao icônico John Marston em Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2, decidiu criar uma página no OnlyFans. Embora a plataforma seja amplamente conhecida por seu conteúdo adulto, a conta de Wiethoff tem um propósito diferente: documentar sua jornada para ficar em forma.

"Essa página não é como as outras no OnlyFans", explicou Wiethoff em um post no Instagram. "Se você seguir, vai acompanhar um 'velhote' malhando. É isso. Meu objetivo é ficar sarado, e você pode me acompanhar nesse processo, se quiser."

O ator fez questão de avisar que não é um especialista em fitness. "Não sou certificado nem treinado em nenhum tipo de treinamento físico, e também não sou um nutricionista. Se você decidir seguir o que eu faço ou comer o que eu como, é por sua conta", esclareceu Wiethoff. "Não estou sugerindo que você faça isso, é só para diversão. Espero que todos aproveitem."

Sua primeira postagem no OnlyFans foi uma pergunta aos fãs, questionando se eles estavam prontos para embarcar nessa jornada e se ele próprio estava preparado. A segunda postagem foi sobre sua filosofia de beber água ao longo do dia e seus hábitos alimentares.

Wiethoff é amplamente conhecido por interpretar John Marston, protagonista de Red Dead Redemption, e um dos principais personagens de sua sequência. Ambas as produções da Rockstar são consideradas marcos na indústria dos videogames, o que causou surpresa entre os fãs ao descobrirem sua conta na plataforma.