Ator de The Office é eleito homem mais sexy do mundo: "Grande erro"

Jim ao lado de Michael e Dwight - Foto: Reprodução

Ele é o galã de The Office e conquistou o coração não apenas de Pam Beesly, mas o de muitos fãs. Mas seria John Krasinski, intérprete de Jim Halpert, o homem mais sexy do mundo? Segundo a revista People Magazine, sim.

A decisão, no entanto, não agradou a todos. Há fãs horrorizados com o fato de John ter sido agraciado com o cobiçado posto.

"Um grande erro foi cometido", irritou-se uma pessoa no X, anteriormente conhecido como Twitter. "Como eles conseguem escolher essas coisas?!", perguntou outro confuso.

| Foto: AFP

"Eles realmente chamariam qualquer homem branco de 'o homem mais sexy do mundo'", acrescentou um terceiro.

Enquanto um quarto continuou dizendo no Instagram: "Preciso conversar com alguém da People sobre o que significa ser sexy?"

E um quinto acrescentou, citando a esposa do ator: "Ele é um ótimo ator e diretor, um cara bonito, mas eu nunca pensei 'ele é um cara tão sexy e eu quero o que Emily Blunt tem'".