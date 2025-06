Atriz da Globo quebra o silêncio após perder bebê: “Dor horrível”

A artista desabafou sobre o ocorrido - Foto: Reprodução | TV Globo

Micheli Machado quebrou o silêncio e desabafou sobre a morte de sua segunda filha, Liz, pouco antes do nascimento. A atriz da Globo fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 28, e falou sobre a dor do luto.

“O encontro do bonito com o feio. O amor mais puro, mais lindo e mais verdadeiro que alguém possa sonhar em ter. De repente, a dor mais horrível, profunda, mais devastadora que possa existir. Inesperadamente, você chegou — e, mais inesperadamente ainda, você se foi. Fui dormir com você mexendo, brincando com sua irmã”, iniciou ela.

“Mal sabia eu que era nossa última noite, o último 'momento bobeira' de nós três. E que irmã incrível você teve nesse tempo, né? A melhor de todas! Sempre tão amável, atenciosa, preocupada, cautelosa, zelosa, carinhosa, amorosa, companheira… enfim, perfeita!”, seguiu.

A artista ainda declarou seu amor pela filha mais velha, Morena, de 13 anos. “Obrigada, filhas amadas. Vocês me fizeram ter uma gestação maravilhosa. Obrigada, Morena, por ser a filha mais incrível de todas. Você fez com que eu me sentisse a gestante mais especial do mundo! Eu te amo infinita e eternamente. Você estava comigo quando a médica mostrou que o coraçãozinho da Liz não batia mais. Nos olhamos e, em silêncio, nos abraçamos”, relembrou.

“Choramos. Voltar a sorrir, sinceramente, parece impossível. Então, finjo, para ver se engano meu cérebro a tentar seguir em frente, enquanto essa dor dilacera meu coração diariamente, sem cessar, fazendo-o sangrar. Dói. Dói muito. Dói até pra respirar… a respiração corta. O vazio que você deixou, Liz, faz eco na minha cabeça e no meu coração. O silêncio no teu nascimento”, completou.

“Te pegar no colo pela primeira e última vez. Te ver tão linda, tão perfeita — e, sem nenhuma explicação, ter que te dizer adeus. A casa, que era pra ter cheirinho e choro de bebê, tem um silêncio infinito e esmagador. Peitos que, apesar das altas doses de remédio para secar, cismam em encher de leite, me lembrando quase que de hora em hora que não tem ninguém pra mamar. A dor das mães e das famílias de natimorto ou bebê arco-íris é válida, legítima e muito, muito cruel. Cheia de incertezas, dúvidas, questionamentos, negações… Só quem já passou ou está passando por isso, sabe como é difícil seguir”, reforçou.

Jornalista da Globo também sofreu aborto

Funcionária da TV Globo, a jornalista Tati Machado passou pela mesma situação que Micheli. A comunicadora estava à espera de seu primeiro filho, Rael, que faleceu na barriga pouco antes do nascimento.

A informação foi confirmada pela equipe dela há cerca de duas semanas. Desde então, Tati não apareceu publicamente nas redes sociais ou em programas da emissora.