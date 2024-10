Babi Muniz revela que foi traída "20 vezes" por ex-jogador do Vitória

Babi é ex-panicat - Foto: Reprodução

Uma das ex-panicats mais queridas pelo público, Babi Muniz está confinada no reality ‘A Fazenda 16’ e acabou deixando escapar segredos dos bastidores do antigo relacionamento dela com o jogador Marcinho, que já passou pelo Esporte Clube Vitória. Segundo a musa, o craque era especialista em pular a cerca.

O papo começou quando Zé Love, que também é ex-jogador do Leão, contou que já participou de uma partida com Marcinho. Babi Muniz seguiu normalmente na conversa, falou que conheceu o ex-companheiro em uma balada e revelou que a relação foi marcada por muitas traições. A informação deixou Fernanda Campos, que ficou conhecida por ter um caso com Neymar, chocada.

A ex-panicat chegou a contabilizar os adultérios cometidos por Marcinho. “Umas 20 vezes”, disparou. Fernanda se admirou com a quantidade de chifres da colega de confinamento. “Cê tá doido? É muita coisa”, respondeu.

Babi Muniz ainda relatou que sofreu manipulações do jogador quando descobriu as traições, pois ele a fazia acreditar que estava “doida” por não confiar nele. “Era sempre: ‘você tá louca?’. Nunca vou esquecer! Uma vez fomos passar o Natal juntos e eu estava muito desconfiada. Pedi o celular e ele tacou no chão, quebrou e pisou em cima, dizendo que a gente não tinha paz. Ele é muito inteligente", declarou.

Ainda sem acreditar no que a aliada de jogo passou, Fernanda Campos perguntou qual a pior coisa que Marcinho fez. Sem pensar duas vezes, Babi contou que o jogador levou uma mulher para casa em que eles moravam quando ela estava prestes a ter o filho deles: “Estava de 9 meses”.

Para quem não lembra, Marcinho já passou por vários clubes brasileiros, como o Sport, Botafogo, Avaí e Cuiabá. Atualmente, ele joga pelo Chapecoense, é casado com outra mulher e tem mais um filho, além do pequeno Pedro, de 5 anos, do relacionamento com Babi Muniz.