Baiano Hugo Moura surge agarradinho com jornalista: "Prazeres"

- Foto: Reprodução

Maria Clara Senra, de 35 anos, e Hugo Moura, de 44, vêm vivendo um relacionamento discreto, mas cada vez mais público. Na última sexta-feira (13), a jornalista publicou em suas redes sociais um clique especial ao lado do ator e diretor, ex-marido de Deborah Secco. O romance começou em julho deste ano, três meses após o fim do casamento de nove anos de Hugo com a atriz.

Na legenda da publicação, Maria Clara escreveu: "Pequenos-grandes prazeres da vida adulta: botar filme pra revelar", fazendo alusão ao uso de câmeras analógicas. Hugo não deixou de reagir ao momento, comentando com carinho: "Casaldinho." A interação entre os dois encantou os seguidores, que encheram o post de elogios: "Como podem ser tão lindos?", comentou um. "Rapaz de sorte", escreveu outro.

Em setembro, Hugo fez uma declaração poética para Maria Clara, em comemoração ao aniversário dela. A jornalista havia publicado uma foto capturada por ele, refletindo sobre sua trajetória: "Dia de encontro inescapável com o tempo. E que privilégio ter 35 anos tão bem vividos."

Na ocasião, Hugo respondeu com um texto cheio de metáforas:

"É claro que o nome dela seria quase baía pela própria definição que consta no dicionário, que é um lugar que acomoda, aceita, dá segurança e abraça no peito. Porto seguro pra barcos em pleno funcionamento, mas principalmente pra aqueles que precisam de reparos – reparos aqui ditos no sentido de reparar, olhar, ver, verbo quase extinto no dicionário moderno."

Ele também fez referência à conexão entre os dois: "No meu caso, o porto baía fez com que meu barco, que sentia falta do H, voltasse a boiar e se sentisse bem também em aportar em águas Guanabaras, mais precisamente em Paquetá."