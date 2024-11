Bateu saudade? Gracyanne mostra bronzeado e tatuagem com nome de Belo

- Foto: Reprodução | Instagram @graoficial

Gracyanne Barbosa compartilhou nesta sexta-feira, 25, o resultado de uma assessão de bronzeamento artificial. A influenciadora fitness escolheu um biquíni de fita para garantir uma marquinha bem evidente e aproveitou para exibir a tatuagem com o nome do ex-marido, o cantor Belo, feita no bumbum.

Gracyanne gravou o nome de Belo no local em 2008, no início do relacionamento. Além dessa, a influenciadora também tem uma tatuagem que diz "Belo, eu te amo", enquanto o cantor, por sua vez, tatuou a mesma frase mas com o nome da ex.

A influenciadora fitness escolheu um biquíni de fita para garantir uma marquinha bem evidente e aproveitou para exibir a tatuagem com o nome do ex-marido, o cantor Belo, feita no bumbum | Foto: Reprodução redes sociais

Término

O término entre Gracyanne e Belo, anunciado em abril deste ano, marcou o fim de um relacionamento de 16 anos e gerou repercussão entre os fãs. A separação se tornou um assunto ainda mais comentado após revelações de que Gracy teria tido um affair com o personal trainer Gilson de Oliveira antes do anúncio oficial.

Logo após o anúncio da separação, Belo e Gracy eram adeptos ao discurso de "se há amor, há esperança". No fim de julho, o pagodeiro foi fotografado andando de mãos dadas e abraçado a uma morena num shopping no Rio de Janeiro.