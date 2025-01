Bebê viraliza ao parar choro depois de ouvir música de Bell Marques; veja

Neném fã de Bell conquistou internautas - Foto: Reprodução/Tiktok @ingridnayana7

O pequeno Igor Ayla, de 4 meses, conquistou a web ao reagir de forma inusitada ao toque inconfundível de 'Selva Branca', clássico do cantor Bell Marques.

No vídeo, compartilhado pela mamãe Ingrid Nayana, em seu perfil do TikTok, o bebê aparece chorando muito e só para no momento em que escuta a música.

"E meu filho que só se acalma quando escuta Bell Marques? Dá até um soninho", diz o vídeo.

Em outro registro, Ingrid mostra mais uma vez o neném calmo ao som do solinho de 'Selva Branca'. Na casa da família, de Aracaju, em Sergipe, Bell Marques já virou trilha sonora oficial.

Nos comentários, internautas se derretem com a fofura do mini fã de Bell. "Ele relembrando dos carnavais do passado", brincou um usuário. "Já nasceu com um ótimo gosto musical", elogiou outro.