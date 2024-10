“Beijo, blues e poesia”: saiba como surgiu o meme que viralizou

“Beijos, blues e poesia” é uma música lançada há mais de uma década - Foto: Reprodução | Redes Sociais

“Eu lembro beijos, blues e poesia”. Quem tem o costume de acessar as redes sociais com uma certa frequência com certeza já escutou essa frase — que faz parte da música ‘Beijos, Blues e Poesia’ —, em algum vídeo enquanto deslizava o feed do Instagram ou TikTok.

Isso porque a canção viralizou recentemente e passou a ser usada em um contexto engraçado: quando alguém sofre uma queda ou “se dá mal” de alguma maneira. Mas como surgiu tudo isso?

Lançada há mais de uma década

A música integrou o álbum de estreia da dupla K-Sis, formada pelas pelas irmãs gêmeas Keila Boaventura e Kênia Boaventura, em 2005. A composição de Edson Carvalho e Marisol Ribeiro chegou a integrar a trilha sonora de ‘Malhação’, da TV Globo, em 2006.

Ouça:

Anos depois, a banda de forró Desejo de Menina regravou a canção com a voz marcante da cantora Anny Barbi. Mas foi em 2024 que as coisas mudaram de vez. Neste ano, Yara Tchê lançou uma nova versão, a qual viralizou e passou a fazer sucesso entre os internautas.

Versão lançada por Desejo de Menina:

É importante esclarecer que, recentemente, Yara e Alessandro Costa deixaram a Desejo de Menina durante o processo de renovação do contrato e fundaram um novo projeto, chamado Seu Desejo. Depois disso, a baiana Mirella Vieira e o pernambucano Lenno Ferreira voltaram aos vocais da banda. O anúncio foi feito em março deste ano.



Divulgada há cerca de um mês, a nova versão de “Beijo, blues e poesia” ao vivo já tem mais de 4 milhões de visualizações no YouTube. A mesma marca também foi alcançada no Spotify, representando o recorde da nova formação na plataforma de música.

Ouça:

Viralização



Inicialmente, os fãs da cantora Yara Tchê começaram a compartilhar vídeos com a coreografia da música que a cantora performa no palco com as suas dançarinas. Depois disso, o público passou a usar o refrão em diversos vídeos em que aparecem pessoas caindo ou levando algum tombo.

A partir disso, o meme escalonou tanto que se tornou um dos mais comentados nas redes sociais com o público usando e abusando da criatividade.

Veja alguns vídeos: