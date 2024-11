Blogueira é apontada como motivo da briga entre Zé Paredão e Vitrem

Zé Paredão e Vitrem brigaram na internet - Foto: Reprodução

A briga entre os cantores de pagodão baiano Vitrem e Zé Paredão movimentou as redes sociais na sexta-feira, 25, e deixou o público curioso para saber o que teria motivado a desavença dos dois.

Os burburinhos dos internautas apontaram que uma mulher estaria envolvida na confusão. A informação foi compartilhada por Antônio Fernando, da página Tony Fofoqueiro. Mas quem será a moça que estaria causando o caos em Salvador?

O Portal MASSA! descobriu a identidade da suposta pivô e vai contar a versão dela sobre o bafafá com exclusividade.

A morena misteriosa apontada pelos internautas como a causadora da ‘treta’ de Zé Paredão e Vitrem é a influenciadora digital Luise Barros. Ela é mãe do pequeno Moisés, fruto do relacionamento dela com Rodrigo Amendoim.

Luise Barros é influenciadora digital | Foto: Reprodução

Apesar de nunca ter sido flagrada ao lado de Vitrem ou de Zé Paredão, Luise acabou sendo associada aos artistas por causa de uma brincadeira de Theuzinho, feita no início do mês. Durante uma live, o cantor de arrocha disse que a amiga estava se relacionando com Zé.

Luise nega envolvimento com os pagodeiros

Em entrevista ao MASSA!, Luise Barros negou ter sido o pivô do bafafá dos cantores e garantiu que a relação dela com Zé Paredão é apenas de amizade. Ela também declarou que não possui vínculos com Vitrem.

“A briga não tem nada a ver comigo, nada a ver! Isso é coisa deles, antiga. Eu não tenho nada a ver e não quero o meu nome nisso”, disparou.

O Portal MASSA! procurou os cantores Zé Paredão e Vitrem para saber a real motivação do desentendimento deles, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.