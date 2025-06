Brad Pitt abre o jogo sobre divórcio com Angelina Jolie pela 1ª vez - Foto: KEVIN WINTER / AFP

Brad Pitt se pronunciou pela primeira vez sobre o encerramento do processo de divórcio com Angelina Jolie, após oito anos de disputa judicial. Em entrevista divulgada nesta quarta-feira, 28, por uma revista americana, o ator comentou de forma breve sobre o acordo firmado com a ex-esposa no final de 2023.

“Não, não acho que tenha sido algo tão grave assim”, declarou Pitt, ao ser questionado sobre o sentimento de alívio com o desfecho. O ator descreveu o processo como “apenas algo se concretizando, legalmente”, sem dar maiores detalhes sobre os termos do acordo.

Relembre o divórcio de Brad Pitt e Angelina Jolie

Angelina Jolie entrou com o pedido de divórcio em setembro de 2016, pouco após alegar que Pitt teria cometido agressões contra ela e os seis filhos do casal. Apesar das acusações, o ator não chegou a ser formalmente indiciado, e Jolie optou por não apresentar queixa criminal.

O processo de dissolução do casamento se estendeu por quase uma década, envolvendo questões sobre guarda dos filhos e divisão de bens. O acordo foi firmado em dezembro de 2023. Brad Pitt e Angelina Jolie se conheceram em 2004 durante as filmagens de "Sr. e Sra. Smith", iniciaram um relacionamento pouco depois e oficializaram o casamento em 2014.